El Xerez CD libera a Isi Jareño y llega Juanma Cámara

Isi Jareño no jugará finalmente en el Xerez Club Deportivo. El meta de Badajoz, anunciado hace una semana como nuevo jugador azulino, ha tenido que abandonar el club xerecista por asuntos personales y laborales. Pese a haber firmado su contrato el pasado sábado, la entidad xerecista ha comprendido la situación del exportero del Arcos y ha facilitado su salida.

El ya exportero xerecista ha emitido un comunicado en el que explica la situación que le ha llevado a marcharse del Xerez CD incluso antes de poder ser presentado. El comunicado íntegro dice lo siguiente: "Lamento no poder jugar esta temporada en el Xerez CD. Por motivos personales y laborales me veo obligado a marcharme a otra ciudad. Siento mucho no poder cumplir con mi palabra y mi objetivo de poder jugar en un club tan importante e histórico como el Xerez. Espero poder volver en un futuro. Gracias al Xerez CD por su comprensión".

El Xerez CD se ha movido rápido y ya tiene nuevo portero. Se trata de Juanma Cámara, futbolista de 20 años formado en los escalafones del Granada y que completó su último año de juvenil en el Real Murcia. La pasada campaña, Cámara comenzo la temporada en el Vélez (Grupo 9 de Tercera División) y la finalizó en el Loja.