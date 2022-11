‘Un Xerez CD de Primera’ cierra los coloquios del 75 aniversario del club

'Un Xerez CD de Primera' ha cerrado este viernes el ciclo de conferencias organizadas por la comisión de los actos del 75 aniversario del club en la Fundación Cajasol. Los jerezanos y xerecistas Pedro Ríos y Jesús Mendoza rememoraron con emoción la histórica temporada 08/09, que acabó con el ascenso del Deportivo a la máxima categoría del fútbol español el inolvidable 13 de junio de 2009, junto a los periodistas Pedro Alemán y Ángel Revaliente. Esteban Vigo, el técnico que dirigió a la plantilla el curso de la gesta, al final no pudo acudir por motivos profesionales.

Mendoza y Pedro Ríos echaron la vista atrás y narraron anécdotas aún desconocidas de aquella campaña inolvidable para todos los xerecistas y recordaron que no fue fácil ni tan bonito, ya que en algunos momentos "lo llegamos a pasar muy mal y hubo dudas".

Sin Boquerón presente, los dos futbolistas le recordaron con cariño y admitieron que para ellos fue una figura importante no sólo a nivel deportivo, también a nivel personal. Bajo su punto de vista, fue "clave" para el Xerez CD, tanto el año del ascenso como el curso anterior, cuando lograron la permanencia en Segunda A en la última jornada con un triunfo ante el Elche en Chapín con una diana de Yordi a la hora de juego.

Mendoza y Pedro Ríos, emocionados

Bajo su punto de vista, el entrenador malagueño supo mantener unido y aislado al vestuario para hacer frente "a una situación económica que se convirtió en insostenible".

La temporada fue dura, pero el sufrimiento mereció la pena. La recompensa fue "extraordinaria. Nunca llegamos a imaginar una respuesta así de la afición. Fue emocionante comprobar cómo estaban las calles de Jerez cuando las recorrimos en el autobús. Todavía se me ponen los vellos de punta al recordar nuestra llegada al Minotauro, fue increíble", recuerda Pedro Ríos.

El extremo derecho, que aquella temporada estuvo en el punto de mira por una cláusula que tenía en su contrato que le deja libre si no jugaba un número de encuentros, no se escondió y respondió a las preguntas de los aficionados. "Todas las personas que me conocen sabe que yo no hubiera fingido para borrarme. Es verdad que estuve dos semanas con molestias y coincidió que Carlos Calvo estaba espectacular y no entré, pero también era muy importante para mí jugar en un club que me diera estabilidad, porque aún era joven y en el Xerez CD todo era muy difícil, pero nunca me borré".