Un gol de Salas devuelve la sonrisa al Xerez CD casi dos meses después (1-0)

El Xerez CD respira y sale del descenso tras ganar al Sevilla C por 1-0. El Deportivo, gracias a un gol de Salas en el minuto 28, sumó tres puntos importantísimos en su lucha por salir de los puestos de peligro y comenzar a escalar puestos en la clasificación. Los azulinos terminaron con una racha de ocho encuentros sin vencer. No lograban un triunfo desde la segunda jornada de Liga, cuando se impusieron también en La Juventud el pasado 2 de septiembre al Salerm Puente Genil por 2-1.

El partido fue gris y frío, como la tarde, y lo mejor fue el resultado. El mal estado del campo no ayudó y no hubo ni buen juego ni oportunidades. Las más claras siempre fueron de los xerecistas, que a pesar de no estar demasiado acertados, sí que lo intentaron más que un filial demasiado joven, que se precipitó en muchas de sus acciones, que tiró por momentos de juego subterráneo y que apenas se dejó ver en ataque.

Nene Montero volvió a hacer cambios en el once, sorprendió con Naranjo en el lateral derecho en lugar de Gonzalo y debutó el joven delantero Amin, que fue de menos a más. En la primera parte le puso corazón y ganas y en la segunda tuvo más presencia, trabajó muchísimo y fue un incordio para la zaga sevillista. Terminó al final del encuentro en el hospital por problemas en la mandíbula.

El Xerez CD, tras un par de avisos, convirtió en gol su primera oportunidad clara. Salas anotó de cabeza tras un buen servicio de Sergio Narvaéz. Corría el minuto 28 de partido. Se abría la lata y el partido, que era lo importante.

Con un juego espeso y pocas oportunidades -Luengo sacó un balón que se colaba después de una buena acción de Pedro Carrión y Juan Benítez (39')- llegó un descanso que ambos equipos necesitaban para aclarar la ideas.

En el segundo acto, el Xerez CD salió fuerte y la grada reclamó un penalti sobre Amin (48') que el colegiado no quiso ver. Con el viento a favor y unos xerecistas sin dar demasiadas concesiones atrás, era cuestión de madurar el partido para sentenciarlo pero no fue así. La ansiedad podía con los de Nene Montero y daba oxígeno a un filial que aguantaba el tipo a base de interrupciones y faltas.

Candela remató fuera (65'), Pedro Carrión llegó forzado de cabeza a un centro de Sergio Narváez (69') y Fran respondió con una buena parada a un lanzamiento duro desde la frontal de Luis García (75'). El reloj corría y al Xerez CD no encontraba la forma de hacer el segundo. Tanto, que terminó pidiendo la hora porque ni Sergio Narváez, ni Montelongo ni Amin fueron capaces de acertar.

Al Deportivo le tocó sufrir y apretar los dientes para sumar tres puntos que le sacan del descenso y le permiten viajar el jueves a Utrera con más tranquilidad.