El Xerez CD pretende reivindicarse frente a un Ceuta lanzado

El Xerez CD recibe al Ceuta este domingo (12:300) en La Juventud en un encuentro de máximo nivel y máxima exigencia. Por el potencial de ambos rivales este choque se puede considerar ya de fase de ascenso.

El equipo azulino es segundo con los mismos 34 puntos que el Xerez DFC -tiene peor coeficiente de goles- y puede terminar como campeón de grupo, pero no depende de sí mismo. Para lograr su objetivo existen diferentes combinaciones. En todas debe puntuar contra los caballas. Si gana, acabará líder siempre y cuando el conjunto de Pérez Herrera no lo haga en el Carlos Marchena en su visita al Cabecense y si empata lo será sólo si su directo rival no suma los tres puntos. También puede serlo en función de la diferencia de goles en caso de vencer los dos.

Matemáticas al margen, el Xerez CD necesita una victoria para entrar en la segunda fase con el mejor coeficiente posible, ya que en el otro subgrupo los equipos están sumando muchos puntos y la diferencia puede ser importante al final.

A Esteban le ha costado que su equipo comience a funcionar. Llegó después del revés en Los Barrios y el Deportivo no fue capaz de ganar ni el derbi al Xerez DFC ni al Rota en el Navarro Flores. Ante la Lebrijana cortó la racha con mucho sufrimiento y en Arcos repitió triunfo también dejando algunas dudas que deben desaparecer con la confianza que dan los buenos resultados.

Contra los de José Juan Romero, el Deportivo tiene una gran oportunidad para reivindicarse, dar un golpe sobre la mesa y mostrar sus credenciales de cara al soñado ascenso a Segunda B.

Salvi y Ángel, ko

Pero no todo son buenas noticias. El técnico malagueño tiene cinco bajas para este partido. A las de Rodri, que ya no pudo jugar en Arcos, Álex Colorado, que se lesionó en el Antonio Gallardo, y Chuma, que sigue sin dejar atrás los problemas físicos por los que acumulará ya tres jornadas seguidas ausente, se han unido en el entrenamiento de este sábado en Montecastillo el guardameta Salvi y el defensa Ángel.

Boquerón apostó por el meta malagueño hace dos jornadas ante la Lebrijana, repitió en Arcos y ha dejado su portería a cero en los dos encuentros que ha jugado. Ahora, volverá a la titularidad Iván Ares, que no estaba jugando porque su trabajo le impide entrenar por las mañanas, y entra en la convocatoria el portero del filial Luis Alvarado.

Además del cambio obligado en la portería, el preparador azulino tiene que buscar un sustituto para Álex Colorado, que puede ser Juanca, ya recuperado.

El resto del once debe ser similar al de la última jornada, aunque no hay que descartar alguna variante en función del planteamiento que haga el malagueño. En defensa, Laínez estará en el lateral derecho, Joselito en el izquierdo y Dani Jurado y Lucas Correa deben ser los centrales. En la medular, Lolo Garrido actuará junto a Juanca o incluso David Orihuela, la banda derecha será para Pato, la izquierda para Juanito. Carlos Calvo actuará de enganche y Javi Forján será el referente en ataque.

La lista la integran Iván Ares, Luis Alvarado, Gonzalo, Dani Jurado, Lucas Correa, Joselito, Juanca, Lolo Garrido, Orihuela, Ramón Verdú, Carlos Calvo, Palacios, Juanito, Pato, Laínez, Rares y Javi Forján.

El Ceuta, por su parte, también llega con dos bajas importantes, la de su goleador Pablo García, con una luxación de hombro, y sin Dani Castro, sancionado. Es alta Hinojosa tras cumplir un partido de castigo.