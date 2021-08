Emilio Fajardo: "El objetivo es entrar en la Copa del Rey, pero hay que ir paso a paso"

Emilio Fajardo ha dado su primer rueda de prensa prepartido oficial antes de afrontar este domingo en el Manuel Polinario de Puente Genil el partido de ida de cuartos de final de la Copa RFAF ante el conjunto cordobés. El técnico azulino ha asegurado que su equipo llega "con la mente fresca" al primer envite de la temporada y no ha escondido que el objetivo es "ganar" la Copa RFAF para pasar a la Copa RFEF, cuyos cuatro semifinalistas obtendrán plaza para la Copa del Rey.

-Por fin comienza la competición oficial. ¿Cómo llega el equipo a este primer compromiso?

-Desde que firmamos, decidimos empezar de los primeros la pretemporada porque queríamos llegar a un buen nivel para esta competición y la hemos preparado de la manera que había que hacerlo, dándole la importancia que tiene y llegando al nivel que exige. Llevamos un mes de trabajo y es una alegría ver trabajar al equipo, llegamos bien a esta competición y por fin llegamos, porque además es lo que más le gusta al futbolista.

-Aunque te enfrentas a rivales de categoría superior o inferior, los partidos son engañosos porque hay equipos que dependiendo de la fecha en la que empiezan no están tan rodados y entrenadores que en los descansos mueven los equipos al completo. Estoy muy contento de cómo llega el equipo físicamente, técnicamente y tácticamente y luego de mente estamos muy frescos, hay una ilusión enorme por la Copa, estamos todos muy concienciados de que esta competición la queremos luchar.

-No hay puntos en juego y es una eliminatoria de 180 minutos. ¿Cómo va a plantearla?

-Son 180 minutos, pero nosotros tenemos una idea muy clara y aunque esta eliminatoria es de ida y vuelta, tenemos muy claro que vamos a Puente Genil a ganar y no podemos afrontar el partido de otra manera. Nuestra idea de trabajo es ir a ganar a todos los campos y no podemos cambiar nuestro objetivo en el primer partido. Nuestra idea es ir a Puente Genil a ganar y luego recibirlos aquí y volver a ganarles. No vamos a esperar a que ocurra algo sino que nosotros vamos a hacer que ocurran las cosas.

-La última visita del Xerez CD al Polinario acabó 4-1 y perdiendo el ascenso. ¿Ha notado durante la semana que es un partido especial para los que siguen de la pasada campaña?

-No he hablado nada del año pasado. Hablé el primer día 30 segundos y nada más. La temporada pasada nosotros no estábamos aquí, esto es un proyecto nuevo, tenemos una ilusión nueva. Jugamos con el Puente Genil el primer partido de competición oficial y terminamos la Liga con ellos, así que ojalá podamos decir en la última jornada que en Puente Genil empezó todo.

-Usted se enfrentó con el Pozoblanco al Puente Genil la pasada campaña. ¿Cómo ve al rival?

-Evidentemente lo hemos estudiado al milímetro. Tienen algunas bajas, cambios, ha firmado a cinco o seis jugadores nuevos, gente un poquito más joven. Empezaron un poquito más tarde que nosotros. Cuando se hace un equipo nuevo todo cambia. El entrenador es otro y la idea del Puente Genil de fútbol es otra, el sistema es otro aunque el objetivo es el mismo. Ellos jugaron 'play-off' el año pasado, este año volverán a querer repetir mínimo, pero estamos hablando de escenarios totalmente diferentes. Ni el Xerez Club Deportivo que fue allí es el mismo ni el Puente Genil es el mismo al que me enfrenté con el Pozoblanco. Nos hemos reseteado todos.

-Ganar o estar en la final de la Copa RFAF posibilita estar en la Copa RFEF y optar a la del Rey. ¿Hasta qué punto ilusiona?

-Ese creo que es el gran objetivo, pero hay que ir paso a paso, al igual que el objetivo en Liga es el ascenso. Per sabemos que el 12 de septiembre no se puede subir. Esto es igual. Sabemos que tenemos ida y vuelta y no hay que pensar en nada más. ¿El objetivo? Está claro, entrar en la Copa del Rey y ojalá podamos entrar, pero lo primero es ganar al Puente Genil, que es un rival muy duro que no nos va a regalar nada y que tiene el mismo objetivo que nosotros.

-Lo que más nos gusta a los entrenadores es competir para empezar la Liga. La Copa RFAF nos va a dar ese plus al inicio de Liga. Lo miremos por donde lo miremos nos viene genial porque si vamos pasando fases nos puede dar la opción de disputar la Copa del Rey y la opción de competir dentro de la pretemporada antes de empezar la liga con lo que eso conlleva; nos da también la opción de que juegue la gente para que tenga minutos... Hemos hecho una plantilla amplia para eso, para poder llevar, ojalá durante mucho tiempo, las dos competiciones. Tenemos las ideas claras y lo estamos preparando para ello y los chavales están respondiendo de manera genial.

-¿Qué mensaje le lanza a los aficionados que se van a desplazar al Manuel Polinario?

-Que disfruten de nuestro partido. Ellos saben perfectamente lo que se van a encontrar de su Xerez. Que nos den ese empujón en la ida para terminar de rematar en la vuelta si es posible. Cada vez que me pongo el escudo me vale más que cualquier trofeo, sé la responsabilidad que tiene ponerme esta camiseta. La grandeza está en el escudo y en la gente.