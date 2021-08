Fajardo: "Yo no regalo minutos a nadie, se los tienen que ganar en los entrenamientos"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, ha asegurado en la rueda de prensa previa al choque de este domingo contra el Puente Genil que la eliminatoria de cuartos de la Copa RFAF no está sentenciada pese al 0-3 que logró el equipo en el Manuel Polinario. Espera un rival con la misma idea de juego "y que tratará de meterse en la eliminatoria" y aunque no dio pistas sobre posibles cambios manifestó que en el Xerez CD juegan "los que se lo ganan durante la semana".

-Tras el 0-3 de la ida, ¿ha tenido que incidir especialmente esta semana en que no cabe relajación?

-A lo mejor uno teme que el grupo pueda caer en eso, pero luego cuando afrontas la semana y ves la respuesta de los futbolistas, esas pequeñas dudas se han disipado. Hemos preparado el partido para ganarlo, como si no hubiera un resultado favorable en la ida. Además, si alguien dudara conoce poco al grupo. En el vestuario hay un hambre impresionante, una ilusión enorme y es lo que se inculca desde el cuerpo técnico.

-¿Qué Puente Genil espera?

-Muy parecido al de allí. Las dimensiones del terreno de juego cambian, pero lo que es la idea creo que más o menos igual. Intentarán hacernos una presión alta en salida de balón para que podamos errar y se puedan meter en la eliminatoria. Y cuando tengamos el balón en circulación limpia se replegarán y buscarán espacios con los jugadores veloces que tiene como Amin, Chenkam, Salva Vegas o Cuenca. Por nuestra parte igual, intentaremos hacer una presión alta, jugar en campo contrario y meterle un ritmo alto a las circulaciones. Cuando hacemos eso vemos que poco a poco el rival va llegando tarde a las ayudas y nosotros tenemos gente agresiva en el uno y dos contra uno.

-Con el 0-2 en el Polinario introdujo cambios ofensivos, transmitiendo al equipo que había que ir a por el tercero. ¿Es el ADN que busca para el Xerez cD?

-Soy un entrenador que intento darle al futbolista lo que me pide desde dentro. El equipo se sentía a gusto, cómodo, estaba yendo a por el partido y creo que es un error meter un cambio defensivo cuando tu equipo en el campo está buscando un segundo o un tercer gol. Yo veía que el equipo quería más goles y el mensaje cuando se hizo la pausa de hidratación fue buscar el 0-3 y no conformarnos con el 0-2 y así fue.

-Se lo estarán poniendo difícil. Los que entraron desde el banquillo también mostraron que tienen nivel para ser titulares.

-El equipo es ganador. Quiero que todo el mundo se sienta titular, habrá gente que juegue más minutos y otros menos como en todos los clubes del mundo, pero el que juegue minutos lo ponga difícil. Es lo que creo y les inculco para que luego me tenga que quebrar la cabeza para hacer el once del domingo.

-Con la eliminatoria casi sentenciada, ¿tiene previsto hacer muchas variantes?

-Aquí se compite todos los días y para jugar en el once inicial del Xerez CD hay que ganárselo en el día a día, no se regalan minutos a nadie. Yo no regalo nada. Aquí el que juega es por merecimientos y porque está tirando la puerta abajo durante la semana. Si hay que repetir alineación durante la semana se repetirá y si hay que hacer cambios por el rival, por otro modelo de estilo y para hacer daño a los rivales se harán, pero nunca por regalar. No soy ese tipo de entrenador.

-Álex Colorado lleva dos semanas entrenando con el grupo. ¿Es el momento de darle algunos minutos?

-Estoy muy contento con su evolución, lleva dos semanas dentro del grupo y para nosotros es un jugador muy importante en todos los sentidos. Estamos valorando si esta semana entra en convocatoria, si tiene algunos minutos o si lo aguantamos para la Liga. Ya veremos, porque si pasamos la Copa RFAF mínimo tenemos un partido más que pueden ser dos y en 72 horas.

-Primer partido oficial en casa ante la afición.

-Fuimos a Puente Genil, mes de agosto y fíjate cómo nos sentimos de respaldados. Ya huele a fútbol y después del partido allí sabemos la ilusión que hay entre la afición y sabemos que habrá una buena entrada el domingo y que nos van a apoyar como si fuésemos 0-0 y además hay que ganar para seguir con nuestra idea. Si estamos juntos seremos más fuertes.