Álex Pavón: "En nuestro vocabulario sólo existe la palabra ganar"

La salida de Lucas Correa del Xerez CD abre la puerta de la titularidad a Álex Pavón o Rubén Sánchez, un dilema que Emilio Fajardo resolverá el próximo domingo en el choque de los azulinos en el Luis Rodríguez Salvador de Cartaya... si el COVID no lo impide por tercer partido consecutivo.

El defensa sevillano comenzó la liga siendo titular contra la UD Los Barrios, marcando además el gol del triunfo en el tiempo de descuento y posteriormente fue alternando el banquillo con alguna titularidad. Pavón resume la primera vuelta como "un poco rara, porque al principio se hicieron bastantes rotaciones, luego terminé lesionado y al final llegaron las vacaciones y entre una cosa y otra tampoco he tenido la continuidad que me hubiera gustado, aunque estoy contento con la aportación en esos partidos en los que he podido estar", asegura.

El domingo espera el Cartaya, un rival que ya tiene en sus piernas 180 minutos en la segunda vuelta, mientras que el XCD aún no se ha estrenado por el aplazamiento de sus partidos contra Los Barrios y Pozoblanco: "El equipo está con muchas ganas, trabajando bastante bien y nos enfocamos en el domingo sin pensar en el tiempo que llevamos sin competir ni en los dos que tenemos aplazados. Sólo nos centramos en Cartaya y en los tres puntos, que son importantísimos. Cartaya no es un escenario fácil, ya hemos visto los resultados que se han dado allí en la primera vuelta", advierte.

Con respecto a la salida de Lucas Correa, señala que "ahora se ha quedado un huequito libre y además del central que más estaba jugando hasta ahora. Tenemos que estar preparados para momentos así, tanto Rubén como yo o como Rodri en el caso de que estuviera jugando un poco menos. A prepararse bien y ya se verá de aquí en adelante, el míster tiene completa confianza en los tres que estamos ahora mismo".

Emilio Fajardo ha marcado el objetivo del equipo hasta final de temporada y el vestuario se lo ha grabado a fuego: "Nos transmite que tenemos que ser campeones de esta segunda vuelta y esos puntitos que nos hemos dejado fuera de casa tenemos que recuperarlos en esta segunda vuelta". Y con respecto a las posibilidades reales de dar alcance a un Recre que sufrió su primera derrota hace unos días con el Utrera, afirma que "no tenemos que enfocar alcanzar al primero, sino ir partido a partido pensando en los tres puntos y esa va a ser la mejor forma de conseguir el objetivo, que al final es ascender como primeros. El equipo no se va a conformar, hay que ganar todos los partidos posibles para engancharse arriba, porque posibilidades claro que las hay".

Para ello, el Xerez CD tiene que mejorar sus guarismos a domicilio y mantener los de casa: "Fuera hemos puntuado menos de lo esperado", reconoce. "Pero somos el Xerez y vamos a ir a ganar todos los partidos, no nos conformamos con un punto. No hay otra palabra en nuestro vocabulario que no sea la de ganar y estamos deseando que llegue el domingo a las doce para darlo todo, sumar los tres puntos y tener a todo el xerecismo contento".

La segunda vuelta se prevé complicada, los rivales directos se están reforzando y los apuros económicos del club pueden pesar a la hora de que el club acuda al mercado. Pavón tiene claro que "tenemos la confianza del club y del míster. Y confiamos mucho en nosotros mismos, sabemos a lo que jugamos y lo que estamos haciendo. Podemos mejorar y en esta segunda vuelta tenemos que dar un paso adelante y mejorar la primera".