-Joaquín, Lebrijana y Xerez CD, dos de los tres equipos que siguen invictos. ¿Qué partido espera?

-El partido va a ser muy exigente, la Lebrijana es un equipo que tiene muy definido su estilo de juego. Trabajan las transiciones ofensivas y luego sabe defender muy bien. Es un equipo que ataca y defiende en bloque y esa es su mayor virtud. No va a ser fácil ganar en un campo que ya conocemos, que no está en muy buen estado y si llueve pues probablemente esté peor. Pero bueno, tenemos que ir a ganar y traernos los tres puntos para Jerez.

-¿Le preocupa el estado de un campo donde ya jugasteis contra el Antoniano?

-Los equipos que salen a la contra y trabajan muy en bloque se nos atragantan y si a eso sumamos el campo, que sabemos que no está bien porque lo conocemos de cuando jugamos contra el Antoniano, pues sí que vemos un poquito de dificultades en ese aspecto.

-¿Se plantea algún cambio táctico?

-Tenemos nuestro ADN, tenemos muy clara la definición de juego que queremos aplicar en todos los partidos y en ese aspecto no modificaremos el trabajo a nivel táctico. Queremos y debemos ganar este partido y para eso tenemos que ser nosotros mismos, con nuestras armas y como sabemos jugar

-El partido que perdió el Xerez DFC en Lebrija le sirve de referencia?

-Sí nos sirve de referencia, sabemos cómo juegan y sabemos que debemos de tener cuidado. Tienen jugadores arriba interesantes, que tienen muy clara su definición de ataque, que intentan finalizar todas las jugadas y es una cosa a tener en cuenta.

-Hace unos días hablaba de la presión que estaban sintiendo los jugadores. En ese sentido, dos futbolistas se han pronunciado públicamente. Lolo Garrido ha comentado que para él no hay presión e Iván Ares habla más de responsabilidad. ¿Qué opina?

-Cuando el míster habla lo hace en nombre de todo el grupo, no de uno o dos jugadores. Respetamos las declaraciones de todos los jugadores.

-¿No le han gustado esas declaraciones de Garrido?

-Ni me gustan ni me dejan de gustar, respetamos todas. Cada futbolista puede decir lo que entiende que es mejor para el equipo como para él. En esta caso, Lolo habla en nombre propio y tiene las ideas muy claras en ese aspecto. Cada uno dice lo que piensa y no hay más discusión al respecto.

-Asián, técnico de la Lebrijana, también ha señalado que los dos Xerez y el Ceuta están muy por encima de los demás en plantilla y presupuesto.

-Sigo pensando que aunque tenemos muy buen equipo y estamos muy contentos con la plantilla que hay. Pero esto es Tercera División, cada equipo te compite, y aquí no se juega con nombres. Si sabes competir en todos los partidos vas a estar arriba seguro. Nosotros tenemos jugadores que saben competir, quizá tenemos que realizar un mejor juego, estamos trabajando en ello y estamos convencidos de que debido a los buenos resultados el buen juego llegará, porque pasa igual en todos los equipos.