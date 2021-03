Juan Luis Gil ‘Titín’, José Luis Mateos y Juan Díaz, las tres caras visibles de Old Sherry 1947, han ofrecido una rueda de prensa en la sede del Xerez Club Deportivo para explicar la actual situación económica que atraviesa la entidad en un año que está siendo muy complicado a causa de la pandemia mundial del COVID-19.

Los dirigentes del club azulino han asegurado que tanto el cuerpo técnico como la plantilla de jugadores “están al día” de cobros. “El año está siendo muy difícil no sólo para nosotros sino para la sociedad en general. No tenemos ingresos, vamos tirando como podemos y además este club es el único de España que tiene que pagar por entrenar y jugar en las instalaciones de todos los jerezanos. Estamos pagando unos entre 4.000 y 5.000 euros todos los meses por jugar y entrenar en las instalaciones de la ciudad a la que representamos, estamos hablando de 50.000 euros al año y creo que es algo que todo el mundo debe saber”.

¿Cómo está haciendo frente la entidad a sus obligaciones con la plantilla? Responde Juan Luis Gil: “Juan nos está ayudando muchísimo, hay que decirlo y valorarlo. Y también entre José Luis y yo con el tema de los patrocinadores. Entre los tres hemos podido sacar adelante hasta el día de hoy los pagos. Esto sale de un esfuerzo brutal de Juan, de José Luis y mío, que la gente se dé cuenta del trabajo que estamos haciendo”.

Juan Díaz añade: “Cuando nosotros empezamos esta temporada había un déficit de la anterior de unos 150.000 euros entre nóminas de jugadores, entrenadores y antiguas deudas de Segunda División, gastos federativos... Más de 150.000 euros a los que tuvimos que hacer frente antes siquiera de empezar a entrenar, así que prácticamente todo el dinero de la campaña de abonados se fue a esos pagos e incluso hizo falta mucho más dinero. El dinero lo estamos sacando de donde podemos, no cae del cielo, yo estoy ayudando lo que puedo y ellos con patrocinadores, buscando hasta debajo de las piedras, pero no está faltando de nada y prácticamente estamos cubriendo dos temporadas, la pasada y la actual. Además, cuando pensamos en el presupuesto ya sabíamos que habría pandemia y hubiera sido una irresponsabilidad crearle un déficit al club. Todos los clubes sabíamos que iba a haber pandemia y la pandemia no es una excusa, nosotros vamos a cumplir con nuestra gestión. Hubiera sido muy fácil hacer una plantilla que luego no pudiéramos pagar y tener un déficit de ciento y pico mil euros con una plantilla por encima de nuestras posibilidades, cosa que nosotros no estamos haciendo”.

De cara al final de la temporada y con la vista puesta en el ‘play-off’ de ascenso, los directivos azulinos están estudiando varias medidas, entre ellas sacar un abono para la fase decisiva de la competición. “En este club desde hace muchos años los aficionados también buscan ayuda económica para el club y les pido que sigan haciéndolo, que nos sigan ayudando porque les necesitamos. Sabemos que es un sobreesfuerzo y pedimos comprensión” en un año complicado sin ingresos por muchos conceptos: “No tenemos una máquina de hacer billetes”, apuntaba Titín.