Ale Hernández defiende que no profirió insultos racistas a Charaf

La Línea/El polémico final de la cita entre Xerez CD y Balona (1-2) del domingo aún trae cola. El acta refleja unos incidentes muy graves, que pueden costar caro al Deportivo. Dos de los protagonistas señalados por Torres Rodríguez porque fueron expulsados son Charaf por parte azulina y Ale Hernández por el lado albinegro. El xerecista denunció tras el encuentro que un futbolista balono le había llamado "moro de mierda" y ahora el jugador en cuestión se defiende y mantiene que él nunca profirió insultos contra Charaf y que tampoco mantuvo actitud violenta hacia los adversarios como dice el acta.

"Con el trabajo que nos había costado ganar y lo importante que era este resultado, el domingo no pude ni dormir, estaba hundido. Como bien dice el míster, son cosas del fútbol porque los dos equipos nos estábamos jugando el pan y llegó esa última jugada”, narra en referencia al polémico desenlace final del choque. "Había bastante tensión y de repente empieza a haber que si una tángana por aquí y otra por allí, con mucha agresividad por parte de ellos. Lo que recuerdo es que João se cayó al suelo y cuando me acercaba, lo levantaron de mala manera y me tiraron a mí, me agarran por el cuello, que se ve hasta en un vídeo", narrra.

"De repente el chico éste (en alusióm a Charaf) me viene y me recrimina, que no me entero muy bien ni qué me dice y claro que tuvimos un intercambio de palabras, pero ni loco digo lo que él comenta. Yo creo que el árbitro se vio un poco sobrepasado al ver que estaban cayendo objetos al campo, porque nos estaba cayendo del todo", defiende. "Cuando pita el final, le dije a Álex Lázaro y a Moha que estaba como dialogando con gente de la grada así en plan más calmado que nos fuésemos al vestuario, que ya estaba acabado el partido y que celebrásemos el triunfo dentro, que no era momento de hacerlo allí para evitar que la cosa se calentase más", abunda.

Pero hubo más: "Cuando me doy cuenta ese chico -Charaf- viene hacia mí como un loco, me agarra del cuello, de la camiseta, otro compañero suyo también me agarra y ahí entre Sergio Chica y Fran Serrano vinieron a separarme mientras yo tenía, como se ve en las imágenes, las manos en alto, porque no quería que me expulsasen por nada del mundo. Ya habíamos hecho el trabajo, que era sumar los tres puntos. Lo peor es que cuando llego al vestuario me dicen que el árbitro le había comunicado a nuestro delegado que me habían expulsado y yo la verdad, por lo que había hecho, que era absolutamente nada, no me lo quería ni creer, porque decía si yo no he hecho nada, si al que han venido a agredir ha sido a mí, como demuestran los vídeos. Tampoco quiero echar más leña al fuego con eso, son cosas que pasan en el fútbol cuando hay tanta tensión, no lo llevo al apartado personal, pero de ahí a que me expulsen a mí...".

Igualmente, defiende que no es racista: "Lo que más me enfada es que me señalen como una persona racista. Es una acusación muy grave, sobre todo cuando es falsa, como es el caso, porque por nada del mundo me considero racista. Mi compañero Moha se sienta al lado mío en el vestuario y tengo una relación estupenda con él y vengo de Canarias y allí tenemos una cultura, por nuestra cercanía geográfica con África, que aceptamos como algo muy normal la diversidad de cultura. Me enoja que digan eso de mí, porque sencillamente no es cierto. De hecho, ni fui al árbitro a decirle nada, ni cogí nada de lo que estaban lanzándonos para enseñárselo, que podía haberlo hecho... es que yo lo que pensé cuando pitó fue bueno, pues ya ganamos, para casa y listo".

La Balona ha presentado un recurso para anular la roja que vio su jugador, ya que sostiene que las imágenes demuestran que el canario nunca intenta agredir a adversario alguno.