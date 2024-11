El acta del Xerez CD-Balona, demoledor

El Xerez CD-Balona (2-1) de este domingo en el Pedro Garrido terminó de la peor manera posible, de forma barriobajera e impropia de ninguna afición que se precie y las consecuencias pueden ser graves para el Deportivo, cuya hinchada tuvo un buen comportamiento, pero fue empañado al final por un grupo reducido de energúmenos que no merecen volver a un recinto deportivo en muchos meses. Flaco favor le hicieron a su equipo con esa demencial forma de actuar. De hecho, la entidad xerecista en la noche del domingo ya lanzó un comunicado condenando los incidentes.

El balear Thierry Torres Rodríguez, árbitro del encuentro, no supo nunca conducir la situación, fue superado por los acontecimientos y también merece un 'neverazo' por sus errores finales, pero con o sin razón, ante la Federación el acta es lo único que vale. Y a la hora de redactarla no se cortó y es demoledor. No lo quiso hacer en el estadio porque aseguró a todos que se encontraba nervioso y que lo haría en el hotel. Y con tranquilidad, lo hizo... Charaf denunció insultos racistas y fue expulsado, Checa se quejó de sus decisiones finales y una parte de la grada explotó.

Expulsiones

Por orden, en el apartado de expulsiones, el trencilla detalla que vieron la roja Charaf y Ale Hernández, que jugador señalado por los insultos. "En el final del partido, el jugador (10) Charaf Toulay Soudgali fue expulsado por el siguiente motivo: "Una vez finalizado el partido, pero encontrándose aún sobre el terreno de juego, por dirigirse hacia un adversario, con ánimo de confrontación, de forma violenta, teniendo que ser sujetado por varios compañeros de equipo, sin estar el balón en juego, iniciando una tángana entre ambos equipos".

En el caso del balono: "En el final del partido, el jugador (22) Alejandro Hernández fue expulsado por el siguiente motivo: "Una vez finalizado el partido, pero encontrándose aún sobre el terreno de juego, por dirigirse hacia un adversario, con ánimo de confrontación, de forma violenta, teniendo que ser sujetado por varios compañeros de equipo, sin estar el balón en juego, iniciando una tángana entre ambos equipos".

Luego, en el apartado de otras incidencias detalla que Charaf "una vez finalizado el encuentro, en el túnel de vestuarios, me comunica que el jugador (22) Alejandro Hernández, previa a la acción que supuso su expulsión, se dirigió a él en los siguientes términos: "Eres un moro de mierda", no pudiendo ser escuchado por ningún miembro del trío arbitral".

Dirigentes y técnicos

Checa, que vio una amarilla en el minuto 73, también fue protagonista. El trencilla explica que "una vez finalizado el partido, vino hasta mi posición dentro del campo a recriminar mi actuación chillando: "Todo esto ha sido tu culpa", llevando a encararse muy cerca de mí".

Y añade: "Una vez finalizado el partido, el delegado de la Balona, Francisco Gavilán Torrejón, me comunica que fue empujado cayéndose este al suelo, quedándose unos segundos aturdido y teniendo posteriormente un dolor en la espalda debido a la caída".

Público

En el apartado del público ha sido contundente: "En el minuto 96, tuve que detener el partido porque desde el sector de la grada ubicada detrás de la portería derecha conforme sales del túnel de vestuarios, donde se encontraban aficionados del Xerez CD identificados por su indumentaria y bufandas del club, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, entre los que pudimos identificar 3 mecheros, que no llegaron a impactar en nadie, 2 vasos de cartón con líquido, que no llegaron a impactar en nadie, unas 5 botellas de agua de medio litro con agua dentro sin tapón, llegando a impactar algunas en varios jugadores sin llegar a causar daño alguno en los jugadores".

Y prosigue: "Una vez finalizado el partido, se produjo una invasión de campo por parte de aficionados del Xerez CD, llegando cerca de la posición del equipo arbitral increpándonos, entrando al túnel de vestuarios ayudados en todo momento por el delegado de campo del Xerez CD Juan Estapia Ramírez y miembros de la Policía Nacional. Cuando nos encontrábamos entrando en el túnel de vestuarios se lanzaron unas 6 botellas de agua de medio litro con agua dentro sin tapón, no llegando a impactar en nadie".

Otras observaciones y ampliación de las anteriores

Para culminar su obra, Torres Rodríguez concluye: "Una vez finalizado el partido, dentro del túnel de vestuarios, mi AA1 fue golpeado mediante un puñetazo con fuerza en la parte posterior de la cabeza, sin tener que llegar a ser atendido, no pudiendo identificar al agresor debido al gran tumulto de gente que se encontraba en el túnel de vestuarios.

Igualmente, dentro del vestuario, pudimos escuchar que en el exterior había varios aficionados que gritaban a viva voz: "Tú no vas a salir vivo de aquí, ahí me muera 20 veces, ojalá se muera tu madre de cáncer, pedazo de cabrón, eres un maricón de mierda".

Posibles sanciones

El Deportivo, de ese modo, se expone a una sanción importante y también los seguidores si son identificados. Los aficionados que lanzan objetos a un campo de fútbol en España se enfrenta a sanciones contempladas en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y dependen de la gravedad de las mismas y van desde los 150 euros a los 6.000 euros y la prohibición de acceso a un terreno de juego, que puede durar entre un mes y varios años. El club por su parte, también se expone a sanciones económicas y hasta a la posible clausura de la grada desde la que se lanzaron los objetos o del cierre del campo.