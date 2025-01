Así es La Unión, próximo rival del Xerez CD en Chapín

Once de La Unión en su último partido como local frente al Recreativo Granada.

Partido de altos vuelos este domingo (12:30) en Chapín. Cara a cara, quinto, Xerez CD, contra tercero, la Unión Atlético, una escuadra que se ha convertido en una de las revelaciones del Grupo IV y que desde que arrancó la competición ha logrado mantenerse en los puestos de play-off de ascenso. 2025 lo ha abierto con seis de los nueve puntos que ha puesto en juego, pero le ha tocado sufrir para sacar sus encuentros adelante ante rivales de la parte baja de la clasificación. Superó al Villanovense por 2-1, cayó en Linares (1-0) y esta jornada se impuso al Recreativo Granada por 1-0. Con 35 puntos, 22 los ha sumado en casa y 13 como visitante. Fuera no tiene término medio, o gana o pierde. De los nueve choques que ha disputado, ha sacado adelante cuatro, tropezado en otros cuatro y empatado uno. Pondrá a prueba la racha de un Deportivo que encadena ya siete partidos sin perder y que en Estepona no pudo conseguir la que hubiese sido su cuarto triunfo seguidos y se tuvo que conformar con un 1-1 en el descuento.

José Miguel Campos es su entrenador y, aunque son cautos, nadie olvida que en la temporada 13/14 logró a frente de La Hoya Lorca lo mismo que está consiguiendo este curso. En el verano de 2013 se hizo con las riendas del cuadro murciano que era un recién ascendido, enlazó hasta 19 partidos sin perder y fue líder durante 10 jornadas. Terminó segundo y se quedó a las puertas del ascenso. Superó a Las Palmas Atlético, pero no pudo con L'Hospitalet, que dio el paso por el valor doble de los goles en vigor en aquel curso.

El cuadro murciano no lo pasó nada bien la pasada temporada y no se salvó hasta el final -en la penúltima jornada se impuso en el Francisco Muñoz Pérez al Estepona por 0-1- y de cara a este curso no estaba dispuesto a repetir experiencia, por eso le encomendaron el proyecto a un técnico con experiencia y curtido en mil batallas. La plantilla sufrió una profunda remodelación y sólo cinco futbolistas repitieron: Alvarito, Quindimil, Aguirre, Sergio León, Javi Grillo. Llegaron otros como Víctor Mena, Pedrosa, Algisi, Chema, Jaime Santos, Dalton, Iker, Bernabéu, Salcedo, Diego Ruiz, Català, Espínola, Seth Airam, Ben David, Karim, Rafa Ortiz, Armando o Ben-David dos Santos. En este mercado de invierno se ha reforzado con el experimentado atacante Francis Ferrón, que jugó la primera vuelta en la Minera, y el joven centrocampista sub-23 Fabio Conte, que procede del Numancia. Por contra, se han marchado Melnichenko y Villa.

La Unión es un conjunto fuerte como grupo, sólido en defensa y con 13 tantos encajados es de los menos goleados del grupo junto a Xerez CD, Águilas y UCAM. Su guardameta Jose Salcedo lo ha jugado todo, 1.800 minutos, y pelea por el Zamora, y suele cambiar su sistema en función del rival, del campo y de las circunstancias de cada partido. Además, funciona como bloque. Los futbolistas tienen asumidos sus roles y hasta doce han anotado desde que comenzó la temporada. Seth Airam, Santos y Karim son los máximos artilleros con tres tantos cada uno. La última incorporación de los murcianos en ataque, Francis Ferrón, está llamado a aumentar esa cuenta.

En la primera vuelta, en la cuarta jornada de liga, el Xerez CD se impuso por 0-1 con un gol de Santisteban, nacido precisamente en la localidad del Campo de Cartagena, en el tramo final de un encuentro muy disputado. El Deportivo será diferente al que se impuso en el Municipal de La Unión y Checa apostará por una forma distinta de plantear el partido, ya que allí apostó por jugar con tres centrales.

Vuelta al trabajo y 2x1

Los xerecistas regresan este miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar la importante cita del domingo, para la que Checa recuperará a Paco Torres y Josete, que ya cumplieron sus respectivas sanciones por acumulación de amonestaciones, y pierde a Ricky Castro, que vio la quinta amarilla en Estepona. Mientras, Charaf es duda por los problemas musculares que arrastra desde el primer partido del año en La Condomina frente al UCAM (0-1).

Tras los últimos resultados, los aficionados están volcados con el equipo y se espera una buena entrada en Chapín. El club, además, ha lanzado una promoción de dos entradas al precio de una en cualquier grada, pero únicamente para aquellas localidades que se adquieran en la tienda de la entidad.