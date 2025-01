Ramón García: "Era un partido importante para mí y creo que lo he hecho bien, pero no tenía que reivindicarme"

Ramón García fue una de las novedades que presentó el Xerez CD en Estepona. El Deportivo tenía sancionado a Paco Torres, pero Checa sorprendió colocando en el lateral derecho a Ricky, dándole el izquierdo al almeriense, que estuvo a un buen nivel pese a su larga inactividad, ya que no jugaba desde el partido de Copa del Rey contra el Ceuta. El defensa cumplió, pero tuvo que ser sustituido en los minutos finales tras sufrir un encontronazo con Mariano Ake, que le dejaba grogui: "He acabado un poco mareado, cuando he visto la jugada he pensado que ese tío no podía pasar y me he tirado con la cabeza y con todo y creo que me ha dado con la rodilla en la mandíbula y me ha atropellado. Me quería poner de pie, pero Julio no me dejaba porque me enseñaba los dedos y no veía bien y me han cambiado", comentaba el jugador azulino.

El Estepona le empataba al Xerez CD en el tiempo de descuento y la sensación claramente era de pérdida de dos puntos, aunque Ramón señalaba que "veníamos con una racha bastante positiva, pero bajo mi punto de vista el empate es lo más justo porque ellos en la primera parte han tenido ocasiones a balón parado en jugadas ensayadas. Es un equipo que también estaba muy necesitado, ha gastado mucho dinero en fichajes y creo que también cambió de entrenador, pero después del trabajo que hemos hecho, ponernos por delante y que nos empaten tras una falta a Misffut, que es clarísima porque recibe un golpe en la cabeza con el línea al lado, no lo pita y no sé qué ley de la ventaja porque no la hay... nos entran por esa banda, centran y gol. Es lo que hay", lamentaba.

Los malagueños ganaban en Chapín con un tanto en el descuento y este domingo volvían a marcar, esta vez para empatar, en el tiempo añadido: "Nos han quitado puntos, pero soy una persona muy positiva y llevamos un punto más que en la primera vuelta a estas alturas, allí perdimos en el último minuto con un gol desde el medio campo y nos tocó aplaudirles y ahora hemos empatado, pero un puntito más".

Pese a su inactividad, Ramón se vio "bien" pese a no ocupar su habitual demarcación en la banda derecha y sí ocupar la izquierda: "Soy un jugador polivalente, el míster y el club lo saben, estoy muy contento y satisfecho con mi trabajo, creo que he estado a un buen nivel y donde el míster me requiera o necesite de mis servicios yo daré todo por este club, soy un xerecista más, me duele como al que más... Está siendo un año poco complicado para mí por así decirlo, pero yo sigo trabajando para ponerle las cosas complicadas, creo que he hablado en el campo con creces y a seguir trabajando... Complicado porque no estoy teniendo todos los minutos que a mí me gustaría como jugador, está claro".

No cree que fuese un partido para reivindicarse porque "no tengo que reivindicarme, llevo aquí cuatro años, creo que con Adri soy el jugador que más tiempo lleva, creo que toda la afición y el club saben de mi nivel y de mis capacidades, no tengo por qué demostrar nada, pero sí es cierto que era un partido importante para mí y creo que lo he hecho bastante bien, así que contento".

El Deportivo mantiene su buena línea con el empate -no cae desde la derrota contra la Balona- aunque no pudo sumar la cuarta victoria consecutiva: "Cuantas más veces ganes estás más cerca de perder, ojalá que nos dure la racha, pero yo lo miro como un aspecto positivo, llevamos un punto más que en la primera vuelta y ganar en este campo es complicado, es pequeño, aprietan, le damos las gracias a los mil locos porque estábamos jugando como en casa y dentro de lo que ha sido el partido o el sabor agridulce por encajar el gol en el último minuto y que nos vamos con cara de tontos y jodidos por ellos, hay que quedarse con lo positivo".

Al defensa le recordaban que es el único 'superviviente' de la temporada 21/22 en la que el Xerez CD caía en la primera eliminatoria de la fase de ascenso contra el Ciudad de Lucena, precisamente en el escenario de este domingo. Ramón apuntaba que "los compañeros nuevos están viviendo todo lo bueno, pero los que llevamos aquí tiempo, directivos, aficionados, medios... ha cambiado la película. El sabor fue agridulce porque perdimos aquí contra el Lucena, íbamos ganando, nos remontaron en la prórroga... pero me quedo de nuevo con las cosas positivas, han venido mil doscientos aficionados, la gente que tenía esas dudas con el Xerez Club Deportivo se está volviendo a reenganchar y ojalá que a final de año nos llevemos otra alegría, porque nos la merecemos, tanto ellos como nosotros".

Y hablando de alegrías, el objetivo de la permanencia está a seis o siete puntos y Ramón sueña con algo más, pero con cautela: "El míster lo tiene claro, lo transmite a los jugadores, el club también lo tiene claro, nosotros vamos partido a partido. Te engañaría si no dijera que también tenemos ese objetivo, pero vamos partido a partido, somos un equipo recién ascendido y hay equipos con muchísimo más presupuesto. Nos centramos en intentar sacar los tres puntos en cada partido y en las notas finales se verá si nos lo merecemos o no".