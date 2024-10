Checa: "La Copa del Rey es un premio y hay que disfrutarla"

Jerez/El Xerez CD afronta este miércoles en Chapín (19:00) ante el Ceuta la primera eliminatoria de la Copa del Rey, una competición que no disputa desde hace una década, y todos se muestran ilusionados con la posibilidad de pasar ronda y recibir en el Municipal a un Primera División. Ni el Deportivo ni el cuadro caballa se encuentran en su mejor momento en la liga, pero José Carlos Checa, técnico azulino, quiere ser optimista y se agarra a eso de que son dos competiciones totalmente diferentes y la considera un premio. De todos modos, destaca el potencial del rival y avisa que tendrán que sufrir para hacer algo importante.

El preparador azulino califica al encuentro de "especial. Nos hace recordar todo lo bueno que hicieron los compañeros del año pasado para que once años después vuelva la Copa. Por aquí han pasado infinidad de jugadores y entrenadores y se tuvo que conseguir el año pasado. El fútbol no tiene memoria, pero que quede eso ahí y que se le dé valor a lo que hicieron el año pasado, que lo hicieron muy bien, aunque fue muy difícil".

El Ceuta es un rival de Primera RFEF y a la hora de hablar de favorito avisa: "Las categorías están para algo. Estamos viendo en las nueve jornadas que llevamos lo complicado que es ganar y los buenos rivales que ahí, así que como para tener fácil contra un rival de superior categoría. Tiene unos jugadores estupendos, que estaban el año pasado en Primera RFEF y algunos hasta en Segunda A, y un entrenador que se merece estar, como mínimo, en Segunda División por los méritos que ha hecho. Vamos a tener que sufrir muchísimo si queremos hacer algo importante".

Ni Xerez CD ni Ceuta llegan en su mejor momento y eso cree que no debe notarse. "La gente tiene mucha prisa, hay poca memoria y, a veces, no se valora el trabajo. Esto no es que vaya de rachas, hay partidos que se dan mejor o peor. Y a ellos les habrá pasado lo mismo que nosotros, empezaron muy bien y ahora tienen un momento en el que los resultados no están acordes con su presupuesto ni con el nivel que tiene la plantilla. Estoy seguro de que el Ceuta estará entre los tres primeros de su liga".

La eliminatoria la encara centrándose "en ganar. No entiendo otra forma y así se lo hago ver a mi equipo. No sé ir de otra manera sabiendo que vamos a tener que sufrir mucho contra un muy buen rival. Para nosotros, tiene que ser un orgullo jugar contra un equipo como el Ceuta y para mí también lo es enfrentarme a José Juan. Estoy muy ilusionado y tenemos muchas ganas de que llegue partido porque estamos haciendo muy buena temporada, aunque se esté viendo empañada por los últimos resultados. Creo que hay que quitarse el sombrero con mis jugadores porque semana a semana y día a día lo dan todo por este club".

Los últimos resultados no han sido favorables y el sábado la grada terminó enfadada. Aún así, espera que la afición reciba al equipo "bien. Es muy lista, muy de fútbol, entiende que puede haber partidos malos y es normal que se enfade. El máximo responsable de eso soy yo y no supe trasladar a los jugadores lo que necesitaba el partido del sábado. Estamos para corregir. De todos modos, de todos los puntos que se nos han escapado hay muchos que merecimos ganar, aunque el Orihuela sí fue superior. Creo que tenemos que seguir creyendo. Va a ser difícil y este año ya lo he dicho en varias ocasiones nos va a tocar sufrir, aunque todos seamos muy ambiciosos y queramos ver al Xerez cuanto antes en Primera RFEF, pero las prisas no son buenas. Es importante que estemos todos juntos porque el año pasado se demostró que así se sacan resultados".

Al final del choque ante el Orihuela hubo algunos seguidores que mostraron su enfado de forma poco adecuada y Checa avisa que "en el fútbol hay mucha prisa y entiendo el enfado de los aficionados cuando el equipo juega mal. Todos queremos hacer cosas importantes con este club, pero no tenemos que tener prisa. Hay que estar tranquilos y confiar en este grupo de jugadores porque lo están dando todo desde a la jornada uno. No hay que quitar méritos a otros equipos, pero tenemos un presupuesto limitado y en el once del otro día había nueve jugadores que la pasada temporada estaban en Tercera. Es una categoría nueva para muchos y para mí. Tenemos que ir con los pies en el suelo sabiendo cuál es el objetivo. Todos nos estamos dejando la piel y entiendo el enfado de la grada".

El equipo ha tenido solamente dos días de entrenamientos antes de la eliminatoria y no lo considera excusa. “Nosotros siempre preparamos el partido igual. Nos centramos en nosotros más que en el rival. Tenemos que hablar con los jugadores y enseñarles dónde podemos sufrir menos con el rival, pero para hacerles daño. Hemos tenido dos días igual que ellos y no es excusa. Da igual que sea un equipo de superior categoría, nuestro único objetivo es ir a por el partido y ganarlo".

Checa es optimista y que piensa que "esto es un premio para todos los años de sufrimiento del club. El año pasado pudimos quedar primeros y nos da esta opción. Tuvimos la suerte de que nos tocó el Ceuta, un buen equipo de aquí cerca, y tenemos que disfrutarlo. Disfrutarlo, pero saliendo a por el partido para intentar ganar y a ver si tenemos suerte y nos toca un buen Primera División, que creo que lo merece la afición del Xerez y la ciudad".