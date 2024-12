Checa: "El resultado es justo tanto por ocasiones como por el juego desplegado por mi equipo"

El Xerez CD ha cerrado 2024 con un importante triunfo (0-2) ante el Linares con goles en los primeros segundos del partido de Reina y en el descuento de Ulloa y suma 27 puntos, una cifra más que importante, que le coloca de forma provisional en puestos de play-off. El equipo de Checa ha mejorado sus prestaciones en el último mes, con cuatro jornadas sin perder, en las que ha sumado diez puntos sobre doce. El entrenador azulino se ha mostrado feliz tras la victoria, ha destacado el gran trabajo colectivo de su equipo, considera justa la victoria, pide tener los pies en el suelo y ha dado las gracias a la afición por arroparles en la última cita del año.

–¿Qué valoración hace del partido?

–Salimos muy bien, de hecho, fuimos capaces de robar en campo contrario un balón tras una buena presión, finalizar con mucha gente en el área y acertar, que era una de las cosas que nos estaban penalizando en los últimos encuentros. Llegábamos y no éramos capaces de finalizar. A partir de ahí, con el paso de los minutos, se igualó un poco todo, aunque ellos tenían el balón sin peligro, mientras que mi equipo sí hacía daño con ataques organizados. Tanto en la primera como en la segunda parte, las oportunidades que tuvieron fueron más por fallos nuestros que por acciones del juego. Nos faltó finalizar más para haber cerrado el encuentro antes, pudimos ampliar la ventaja y lo hicimos ya al final en otra acción en la que llegamos mucha gente al área contraria. El 0-2 creo que es justo por oportunidades y por el juego desplegado por mi equipo.

–Su equipo supo hacer daño al rival atacándole sus puntos flacos, ¿lo tenían trabajado o fue fruto de factores del juego?

–Tenemos la suerte de contar con un grupo de jugadores extraordinarios, que consiguen que todo parezca más fácil de lo que es. Nos hemos medido a un gran equipo, bien trabajado por su entrenador, aunque es cierto que en las últimas semanas no le están acompañando los resultados. Toda la gente que vea nuestros partidos sabe que vamos siempre a por ellos, hacemos una presión muy alta e intentamos que el contrario cometa errores y así ha sido, en la primera presión alta que hicimos cometieron un error. Entramos muy bien, ellos no tanto, hicimos el 0-1 y luego, tuvimos mucha paciencia, con algunas posesiones largas y creando bastantes problemas a la espalda de sus mediocentros, que sabíamos que ahí podían sufrir. En la segunda parte, cuando hicieron los cambios y colocaron a gente por delante, sabíamos que teníamos que tener tranquilidad porque íbamos a tener nuestro momento, pero era clave defender bien.

–Los goles los han anotado dos centrocampistas, Reina y Ulloa, ¿qué importancia le da?

–Han marcado ellos, pero me quedo con el trabajo de todo el equipo, que es increíble desde que comenzó la temporada y también desde la pasada, en la que también tuve la suerte de tener a otro grupo de jugadores magníficos. Todos consiguen que el equipo sea lo más importante por encima de individualidades. Han marcado Ulloa y Reina, que estaba jugando menos por decisión técnica y por sus lesiones, y ha demostrado que es un excelente futbolista y que está preparado para jugar en el Xerez Club Deportivo. Todos están listos, igual que Ulloa, Armengol, Diego, Ramón o Santisteban. Insisto, es un lujo contar con este grupo de jugadores y tengo que darle las gracias porque me han hecho pasar un año increíble y el próximo nos harán disfrutar mucho más.

–¿Qué le pide a 2025?

–Siempre pido salud para todos, que intentemos valorar lo que estamos haciendo, que es mucho y muy bueno, y especialmente tener los pies en el suelo porque la categoría es muy complicada. Nuestro gran tesoro es la afición, pero nosotros tenemos a jugadores que son casi todos recién ascendidos, igual que yo, para casi todos la categoría es nueva y estamos demostrando que hemos venido aquí para dar guerra.

–El equipo estuvo arropado en Linarejos por más de cincuenta aficionados, ¿qué mensaje les lanza?

–Lo he dicho mil veces, pero no me canso de repetirlo, me quito el sombrero ante ellos. Allá donde vamos arropan a su equipo y dejan el pabellón alto, son el gran tesoro de este club.