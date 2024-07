David García: "Tenemos ganas y ambición, seguro que el Xerez CD hace un buen año"

Jerez/David García Hidalgo (Sevilla, 15/09/2003), centrocampista de corte ofensivo que en las últimas temporadas ha militado en el filial del Huesca, 'desembarca' en el Xerez CD, al igual que su compañero Ulloa, a ser importante a las órdenes de Checa. En su puesta de largo como azulino, escoltado por el vicepresidente Jorge Garrido y el director deportivo Miguel Ángel Rondán, ha asegurado este martes que se siente "muy contento", en un club "muy acogedor". Mis compañeros, desde el minuto uno, me han hecho sentir como en casa. Vengo con mucha ambición y ganas de ser importante, daré el cien por cien".

Miguel Ángel Rondán, en su línea de respaldo y confianza en los sub-23, resaltó que "David García es uno de los jugadores que tienen que ser de los más importantes en el equipo. Mi teoría es clara, si los jóvenes funcionan, el equipo funciona. El año pasado los sub-23 respondieron y fueron los que enchufaron al resto. David es un mediocentro en el que confiamos mucho y seguro que es capaz de hacer esa labor de sentirse importante con nosotros".

Se define como "un mediocentro con mucho recorrido, me adapto a cualquier posición en el centro del campo y creo que soy un jugador de equipo, no me ahorro ningún esfuerzo por el compañero y estoy aquí para lo que el míster me necesite e intentar dar el máximo". En su demarcación han llegado jugadores de calidad que se han unido a los que ya había y "la competencia nos hace mejorar a todos y ahí está la exigencia que se tiene que poner cada uno. Yo vengo con mucha ambición, con ganas de ser importante y si todo va bien podré ayudar al equipo en todo lo que necesite”.

La pretemporada acaba de comenzar y en estas semanas sus sensaciones son "muy buenas sensaciones. Las primeras semanas de trabajo siempre son exigentes, pero eso luego se agradece durante la campaña”. Y con los amistosos disputados, "aunque han sido ante rivales de inferior categoría, estoy contento. Los primeros amistosos siempre sirven para rodar y coger esas sensaciones y estoy bastante contento con mi rendimiento".

David García, junto a Rondán, Zuasti, uno de los patrocinadores del equipo, y Jorge Garrido. / Xerez CD

Uno cuando firma aquí se imagina con Chapín lleno, con la afición apoyándote, estoy deseando"

El Xerez CD es un histórico, pero se estrena en la categoría. En ese sentido, apuesta por "marcarnos objetivos a corto plazo y, a raíz de ahí, ir cumpliéndolos y ya veremos en qué lugar de la clasificación estamos. Desde la base del día a día, del partido a partido y del entrenamiento a entrenamiento tenemos que ir creciendo".

La repercusión del club a todos los niveles ya ha tenido tiempo de palparla: "Ya sabemos que el Xerez es un club histórico, con una masa social increíble. No es normal la categoría en la que estamos la masa social que tenemos, pero eso es bueno y ayuda un montón" y la temporada la afrontan "tanto en liga como en Copa del Rey con mucha ilusión, ambición y ganas de hacer las cosas bien, así que seguro que entre todos sacamos esto adelante y pasamos un buen año".

El Xerez CD se estrenará ante el UCAM Murcia, "un equipo más de los fuertes del Grupo IV, hecho para estar arriba, pero nosotros nos centramos en nosotros mismos, en la exigencia que nos ponemos en el día a día y, a partir de ahí, pues ir creciendo. De todos modos, lo mejor de ese día será el estreno en Chapín. Uno cuando firma aquí se imagina con el campo lleno, con la afición apoyándote y estoy deseando ver a todo el mundo allí y juntos luchar por todo lo bueno que venga".