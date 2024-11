José Juan, técnico del Ceuta, y su tremendo palo "a los miserables de los políticos" españoles

José Juan Romero Gil, técnico del AD Ceuta, inició su comparecencia de prensa tras superar al Xerez CD en la primera eliminatoria de la Copa del Rey acordándose de las víctimas de la DANA en Valencia y dándole un palo a los gobernantes de este país de no te menees: "Todo deja de tener sentido cuando ocurren tragedias como la que ahora nos está haciendo pasar el tiempo en España y sobre todo en Valencia. En la vida hay que seguir adelante en todo y lo dice alguien que también ha vivido una tragedia difícil y hay que continuar, no hay otra. Mandamos nuestro apoyo, cada colaboramos de la manera que puede, que es lo maravilloso del ser humano, cómo está reaccionando el pueblo ante la cobardía y la desvergüenza de los miserables de los políticos, que no están poniendo de su parte".

Centrado en el encuentro "aunque hablar del partido casi que ni apetece", dijo que "nos podríamos haber ido en el primer tiempo con el partido muy sentenciado, creo que hemos sido muy superiores y en el segundo el estado del campo ha empeorado mucho y quizá nos hemos dedicado demasiado a contener en vez de ir a por el resultado definitivo y ellos con empuje y buen juego nos han creado alguna que otra situación de conflicto en nuestra área sin ocasiones claras".

De esta forma, afirmaba estar "muy contento porque hemos pasado ante un buen equipo, que tiene muy claro a lo que juega, que está muy bien trabajado y estoy seguro de que si se sigue confiando en el míster y en los jugadores va a estar en muy buena situación en la liga". Los primeros minutos fueron decisivos, con un Ceuta presionando muy arriba la salida de balón del Xerez CD y en un error de Ramón en una entrega atrás llegó el único tanto del encuentro: "Sabíamos que iban a intentar jugar así y es verdad que en ese aspecto hemos estado muy bien, lo teníamos visto y es una forma que nos gusta de ir a la presión, siempre tratamos de robar lo más arriba posible y es verdad que en el primer tiempo lo hemos conseguido en muchas ocasiones y hubo un período que se pudo sentenciar el partido, lo hemos dejado abierto y ante un buen equipo y con el ambiente y el campo que se ha ido poniendo peor de lo que ya estaba, pues ha sido una elimintaoria complicada".

Se le preguntó a José Juan si le gustaría enfrentarse al Betis en el Murube y tiró de sentido del humor: "No sé si a nosotros nos puede tocar ya un Primera, me parece que no, no lo tengo claro. Jugar contra el Betis siempre sería especial porque es el equipo de mi corazón, pero para eliminarlo prefiero eliminar a otro", aseguró.

Por último, habló también de Cristian, al que tuvieron que trasladar al Hospital: "Se lo han llevado porque no tenía sensibilidad en las piernas ni en los dorsales, queremos creer que es del golpe, le habrá afectado el nervio ciático, tampoco sé mucho de esto. Está en el hospital, esperemos que nos sea nada y no lo perdamos de cara al próximo domingo".