Josete, Santisteban y Adri Valiente, experiencia, goles y juventud para el Xerez CD

Josete Malagón, David Santisteban y Adri Valiente han sido los tres jugadores presentados por el Xerez CD. El central llega al Deportivo para aportar su gran experiencia en equipos siempre de superior categoría; el delantero intentará aportar goles y trabajo en su especialidad; mientras que el extremo de Puerto Serrano representa la juventud y el desparpajo a sus 19 años.

Miguel Ángel Rondán, director deportivo azulino, no cierra la puerta a una incorporación sub-23 para la banda izquierda, "aunque como se sabe podemos fichar fuera del plazo a cualquier jugador que sea agente libre teniendo fichas libres". De Josete comentó que aportará "contudencia y mucha experiencia", de Santisteban dijo que es "joven y con mucho futuro por delante, pero ya tiene una trayectoria en la categoría" y de Adri dijo que "empieza ahora como quien dice en el fútbol profesional y esperemos que dé muchas alegrías y tenga un futuro esperanzador para él y para el Xerez CD".

Josete comentaba que las sensaciones son "buenísimas desde el primer día" y confesó estar "muy ilusionado y viendo el grupo que se ha formado y todo lo que rodea al Xerez intentaré aportar mi experiencia y lo que venga". El central ha estado a prueba hasta convencer a los técnicos y explica cómo se dio la situación: "Llegamos a la conclusión después de hablar varios días que lo mejor era venir a prueba, llevo casi un año parado, soy un tío bastante realista, consciente de que tengo 36 años y aunque me cuido tenían que ver que era realmente así, a mí no me importaba y hemos llegado a buen puerto", señaló.

Por su inactividad -sólo jugó los tres últimos meses de la temporada pasada- tiene ganas de reencontrarse como futbolista y confesaba que "hacía muchísimo tiempo que no me sentía así, pudiendo disfrutar del fútbol y lo voy a entregar todo para que no quede en saco roto". De la temporada, indicó que es "lo primero, ilusionante, estamos todos tremendamente ilusionados y esperemos que se dé bien la liga" y posteriormente añadía que "el primer objetivo es ganar al UCAM y a largo plazo obviamente los 42 puntos que marcan la permanencia y si lo logramos holgadamente ya hablaremos". Pero, "lo primero es conseguir los 42 puntos y hacernos fuertes en casa, que no se escapen los puntos de Chapín".

Por su parte, Santisteban fue de los últimos en llegar al equipo y tiene que coger, sobre todo, los conceptos futbolísticos que quiere Checa. "Físicamente me encuentro muy bien y claramente llego bien para el primer partido de liga". El calendario, caprichoso, quiso que el primer rival sea precisamente del que procede, señalando que "estamos con muchas ganas de ganarles el domingo". Se definió como un "delantero de área y todo lo que entre en el área va a la portería" y como objetivo particular se pone "volver a sentirme importante y hacer el mayor número de goles para el equipo".

Por último, Adri Valiente reconocía que durante los primeros días de la pretemporada "me costó mucho adaptarme a la velocidad, pero poco a poco voy mejor, me veo con mucha confianza, el míster y los compañeros me la están dando y me dicen que sea yo, que encare". Diestro, juega en la izquierda "donde más me gusta, a pierna cambiada, aunque también puedo hacer la mediapunta o jugar en la derecha" y apunta que está con "muchas ganas y ambición, hemos hecho una pretemporada bastante buena. Viendo esta semana de entrenamientos, veo a todos con muchas ganas de ganar, ilusión y a ver si logramos los tres puntos. En casa queremos no dejarnos puntos".