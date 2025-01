Lidueña: "Vengo a un Xerez CD que puede ascender a Primera RFEF y estoy convencido de que lo haremos"

Dani Lidueña, uno de los fichajes del Xerez CD en el mercado invernal, tiene clarísimo que no ha aterrizado en cualquier equipo del GRupo 4 sino en "uno de Segunda RFEF que puede ser que ascienda a Primera y estoy convencido de que lo haremos". Esta ha sido su carta de presentación ante los medios de un futbolista que viene a complementar una posición, la de extremo con desborde que el Deportivo no ha tenido en la primera vuelta.

En efecto, Lidueña ocupa "una posición que en la primera vuelta no hemos tenido demasiados efectivos, pero con la llegada de Taufek y él complementamos una zona que no es que estuviera huérfana, pero sí que son más específicos como extremos, es una posición que complementamos para que el míster tenga a su disposición un elemento más y esperemos que la línea que ha llevado en la cantera del Sevilla y en el Poli ha hecho unos números espectaculares, estoy convencido de que nos va a dar mucho", confesaba Miguel Ángel Rondán.

Autor de 9 goles en el Poli Almería en la primera vuelta en el Grupo 9 de Tercera RFEF, Lidueña se considera un jugador "polivalente porque a lo largo de mi carrera he jugado de extremo izquierdo, derecho y delantero centro, aunque en esta primera vuelta los números los he hecho como delantero. Sobre todo en Sevilla aprendí a cómo moverme en esa posición y aprovechar la mejor virtud que tengo, que es la velocidad, voy mucho al área, me muevo bien ahí y siempre estoy donde cae el balón", apuntaba.

Confiesa que se siente más cómodo "de extremo izquierdo o derecho" y añade que "pasé de una exigencia muy alta en el Sevilla a un club donde los medios y los entrenamientos no eran tan exigentes y aquí el salto es muy grande porque no me he venido a un Segunda RFEF, he venido a un equipo que puede ser que ascienda a Primera RFEF y estoy convencido de que lo haremos y físicamente sí estoy notando el cambio. En los últimos entrenamientos me estoy encontrando cada vez mejor, el tema de la alimentación y el peso lo estoy llevando a cabo como el míster me aconsejó para encontrarme mejor físicamente y poder darle al equipo es trabajo defensivo que el entrenador nos exige".

Redundando en el tema físico, comentaba que "me he enfrentado muchas veces al Xerez y cada vez que juegas contra ellos los ves como aviones. El año pasado pude vivirlo en Sevilla y en el minuto 90 eran aviones y a nosotros nos costaba y estamos hablando de que estaba en un Sevilla, pero la diferencia es la exigencia y ese coraje con el que sale al campo sea donde sea" y con respecto al partido del domingo señalaba que "este fin de semana esperamos un rival que también sabe lo que se juega, pero aquí en casa tenemos que hacernos fuertes con nuestra afición y haciendo lo que el míster nos pide estoy seguro de que nos llevaremos los tres puntos".