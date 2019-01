"Debimos resolver el partido en la primera parte, sufrimos más de lo que merecíamos"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, respiró tranquilo tras el encuentro. Sabía que el triunfo ante el Espeleño en La Granja era importante y su equipo no falló, aunque perdonó demasiado. Se mostró satisfecho con la entrega de los jugadores y resaltó la igualdad que existe en la categoría.

-¿Qué valoración hace del encuentro?

-Debimos ganar con más holgura. En la primera mitad lo debimos dejar ya solucionado. El equipo ha luchado, ha peleado ante un rival fuerte, que venía de hacer buenos resultados. Ya lo comenté antes del encuentro, me gusta el Espeleño. Han trabajado muy bien pero les dimos aire. Tuvimos un par de ocasiones muy claras para solventar el encuentro y las fallamos, eso no lo podemos hacer.

-¿Qué destaca del juego desplegado por su equipo?

-Ha sido mejor que en otros partidos. Ya se han visto cosas interesantes por las bandas, ya se están empezando a ver las bandas que vengo buscando desde hace ocho o nueve jornadas. Poco a poco, tenemos que ir mejorando y que ir a más. También ha sido interesante la aportación que han empezado a hacer jugadores que son importantes para nosotros porque tienen calidad y buena toma de decisiones, como Alberto o Sergio, que siempre está bien pero que no ha estado tan fino como otras veces porque ha acusado la bronquitis y las dos semanas sin jugar.

-¿Esperaba un partido así?

-Sí, ha sido competido, como todos los de esta categoría. Son todos dificilísimos, nadie sabe quién le va a ganar a quién, cada jornada hay más sorpresas y no acaba de consolidarse ningún equipo al frente de la clasificación. Es una categoría para estudiarla de forma detenida. Esto es fútbol y dos y dos no son cuatro, nadie le gana a nadie fácilmente. A ver cómo nos va en Ceuta, esto es de locos. Es lo que he comentado antes, este equipo venía de darle un baño al Ceuta pero nosotros hemos aprovechado bien nuestras oportunidades, hemos explotado las bandas y también utilizamos el pasillo interior, tuvimos varios uno contra uno que el portero sacó bastante bien.

-¿Temió en algún momento por el resultado con el 2-1?

-El equipo ha dado todo lo que tenía y un poquito más. Hemos sufrido más de lo que en realidad merecíamos sufrir porque, sin menospreciar al rival, al descanso ya debimos marcharnos ganando como mínimo por 3-0 y en la segunda mitad también perdonamos dos claras nada más salir. El 2-0 no me gusta nada, tuve una mala experiencia en el campo del Avilés con el Málaga. Ganaba 0-2 y me remontaron en ocho minutos, me ganaron 3-2. Desde aquel día, he perdido muchos partidos pero nunca me han remontado un 0-2. Es un resultado engañoso, ellos nos hicieron el 2-1 justo con los cambios y hubo un poco de desajuste pero no por culpa de los que han entrado, sino porque eso pasa.

-David Narváez tuvo minutos y anotó el 3-1, ¿cómo le vio?

-Ha jugado porque ha entrenado fenomenal y ante los chinos le vi muy bien, ha trabajado muy fuerte. Es un jugador que tiene calidad, talento y que hizo cositas muy buenas. Si tengo que cambiar de opinión lo hago.

-Otro de los destacados fue Piñero...

-Lo he comentado en el banquillo y lo comento públicamente. Si cojo a Piñero con veinte años lo hago jugar en Primera División. Ha realizado un partidazo, no se puede jugar mejor. Ha tenido sentido de la anticipación, salida de balón, agresividad, talento... Lo peor es que lo pierdo para Ceuta, siempre tengo un pero, por eso me dicen que siempre me estoy quejando.