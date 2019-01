“Vivo de esto, soy profesional desde hace años, no he bajado nunca los brazos ni lo haré"

David Narváez fue uno de los protagonistas en el triunfo del Xerez CD el domingo en La Granja ante el Atlético Espeleño. El mediapunta azulino fue el autor del tercer gol del Deportivo, el que cerraba el marcador y el partido.

Regresó al club el pasado verano con mucha ilusión para jugar y disfrutar junto a su hermano Sergio pero ni Juan Pedro contó con él ni Nene comenzó haciéndolo. Poco a poco, ha ido recuperando la confianza, la chispa y esa magia que nunca le falta.

Confiesa que el gol le ha dado vida, que nunca ha bajado los brazos, que no lo piensa hacer y apuesta por dar guerra hasta el final de temporada. Es lo que espera también del equipo.

–¿Qué valoración hace de su gol y de los minutos que disputó ante el Espeleño después de tanto tiempo con poco protagonismo?

–Estoy muy contento. Anímicamente me ha dado un plus importante, es un poco la recompensa al esfuerzo. Nunca he bajado los brazos ni lo haré. Soy profesional del fútbol desde hace años, es el pan de mi hija y voy a seguir trabajando al máximo hasta que convenza al míster de que puede contar conmigo. La gente me conoce, tengo claro que debo ir a muerte en los entrenamientos. Hasta ahora, el míster me ha dado pocos minutos pero la plantilla es amplia y todos tenemos que respetar sus decisiones. Como he comentado antes, estoy muy satisfecho tanto por el triunfo como por el gol.

–Nene Montero destacó su trabajo en el amistoso ante el Shenzhen FC chino y tras el encuentro del domingo con el Espeleño, ¿qué ha cambiado?

–El míster dice lo que piensa y es muy directo. Para mí es bueno y muy importante que tenga en cuenta mi trabajo. Desde que llegó, no he tenido la oportunidad entrar mucho en el once y participado poco pero los futbolistas debemos estar preparados para todo. Vivo de esto y para esto y estoy contento. Ahora, debo intentar mantener el nivel para seguir jugando, que no es fácil.

–¿Marcarán un punto de inflexión en la temporada los partidos en Ceuta y Cádiz?

–El encuentro ante el Espeleño era clave, teníamos que ganar sí o sí. Hay que ir paso a paso, tenemos que marcamos primero la meta de ir a Ceuta a por todas. Ese partido sí que nos puede decir mucho de hasta dónde puede llegar el equipo. Los dos rivales son de la parte alta de la tabla y muy complicados. Nosotros ya hemos demostrado que tenemos un equipo competitivo y tenemos jugadores con calidad. Iremos a Ceuta y a Cádiz a ganar, no pensamos en otra cosa. Se están dando resultados sorprendentes y por qué no conseguirlos nosotros. No iremos a escondernos, sólo nos vale ganar para intentar asustar un poquito a los rivales que ahora están por encima de nosotros.

–El Xerez CD está disputando ahora sus encuentros en La Granja y la afición está respondiendo...

–Lo de la afición es de diez. El domingo hacía frío y había mucha gente en el campo, nunca falla. Llevo dos temporadas y media aquí y no tengo quejas, los que acuden cada domingo a los partidos sienten al Xerez, mueren por su equipo. En el vestuario estamos encantados e intentamos corresponderles porque sabemos que sin ese respaldo nada sería posible, sin ellos no podemos hacer nada.