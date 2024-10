El Xerez CD busca la sorpresa en la Copa ante el Ceuta

Jerez/La Copa del Rey, a escena en Chapín. El Xerez CD, que no disputaba esta competición desde el curso 13/14 y lo tuvo que hacer en La Granja, recibe este miércoles (19:00) al Ceuta, una escuadra de Primera RFEF, en la primera eliminatoria del torneo y en una cita que será arbitrada por el extremeño Daniel Miranda Bolaño. La ronda es a partido único, con prórroga y penaltis en caso de empate, y a los azulinos si pasan ya les tocaría un Primera División. A eso se aferra el Deportivo, a una sorpresa en este torneo del ko tan dado a resultados inesperados para recuperar las buenas sensaciones y reconciliarse con la grada.

La cita no llega en un buen momento para el cuadro azulino, que en liga encadena cuatro jornadas sin ganar -un empate y tres derrotas-, pero sí que puede convertirse en una válvula de escape para darle la vuelta a la dinámica. Toca un cambio de chip y nada mejor que un encuentro interesante, ante un rival de superior categoría y en el que la presión es de un rival que tampoco está brillando como al inicio de temporada. De todos modos, el cuadro caballa tiene un plantillón y es favorito.

Checa y su plantilla consideran la Copa un premio al buen trabajo realizado la pasada temporada -campeones del Grupo X de Tercera RFEF el pasado ejercicio- y no quieren desaprovechar la oportunidad para seguir soñando. De todos modos, la tarea no es fácil y mucho menos si no mejoran sus prestaciones.

El técnico azulino no ha dado pistas sobre el once que tiene pensado alinear y se guarda sus cartas, aunque es posible que reserve a algunos de los titulares con más minutos y mucho más si se tiene en cuenta el complicado partido que debe afrontar el domingo en el estadio Iberoamericano ante el San Fernando.

Ricky ha comenzado a realizar carrera continua y a forzar un poco la máquina tras dejar atrás su lesión en los isquios, pero no está al cien por cien y no va a llegar al compromiso de este miércoles. Por lo demás, el entrenador nazareno cuenta con todos sus futbolistas disponibles y puede ser la hora de jugadores como Adolfo, Armengol, Adri Valiente o Santisteban. Otro de los azulinos que podría tener minutos es Reina, que acaba de dejar atrás su lesión de rodilla.

La grada, falta de alegrías en las últimas jornadas, espera con ganas el encuentro ante un viejo conocido y, aunque las previsiones meteorológicas no son muy positivas, Chapín puede presentar un aceptable aspecto para un encuentro de altos vuelos.

El Ceuta, con cambios

Mientras, el Ceuta tampoco está para tirar cohetes y busca igualmente en esta competición salir reforzado de cara a su cita del domingo en el Alfonso Murube ante el líder Real Murcia. Los caballas han sumado dos puntos de doce y han pasado de ser colíderes a ocupar un puesto en la mitad de la tabla.

José Juan Romero, con una plantilla amplia, ha confirmado que realizará cambios en el once para dar la oportunidad a futbolistas que vienen trabajando bien y que no están teniendo la oportunidad de salir de inicio y se plantea incluir en la citación a dos futbolistas del filial, el centrocampista Bless Aniekan y el extremo Sergio Guichard. Los ceutíes viajan este mismo miércoles y no han facilitado, al igual que el Deportivo, lista de convocados.