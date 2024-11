El Xerez CD, aún sin campo para recibir a la Balona

Jerez/¿Dónde se jugará el partido entre el Xerez CD y la Balompédica Linense? El Deportivo no podrá recibir a la escuadra de La Línea el próximo domingo 24 de noviembre, en la cita correspondiente a la jornada 13ª del Grupo IV de Segunda RFEF, en Chapín por la resiembra del Municipal y aún no tiene claro en qué campo disputará ese importante compromiso.

El club azulino, en principio, tenía previsto celebrar este enfrentamiento en el Pedro Garrido, pero el mal estado del césped y el reducido aforo, aunque el Ayuntamiento trabaja para la colocación de una grada supletoria, le han conducido a plantearse un escenario alternativo para que todos sus aficionados pueden tener cabida con mayor comodidad. De todos modos, esta opción no está aún descartada del todo y depende del resultado de las gestiones una vez agotadas las otras dos vías que maneja.

La segunda selección es utilizar el Antonio Gallardo de Arcos, que está a punto de finalizar su resiembra. Ambos clubes han llegado a un acuerdo y no habría problemas para que el Xerez CD disputase allí su enfrentamiento ante los blanquinegros, pero el aforo también puede ser un problema. La única grada habilitada en estos momentos es Tribuna, con capacidad para menos de tres mil espectadores, y tendrían que instalarse también gradas supletorias, que suponen un alto coste. El Arcos, titular del campo, debe recibir como local ese fin de semana a la Roteña y fijaría su encuentro o bien el sábado por la tarde o el domingo por la mañana, para que el Deportivo lo pudiese hacer el mismo domingo a las 17:30.

Pero hay otra alternativa más, que es la más complicada. El Xerez CD ha solicitado a la Balona el cambio de orden del compromiso -está a la espera del visto bueno del club linense, que en principio no ha puesto reparos-, y luego elevará la petición a la Real Federación Española de Fútbol. Esta vía no es fácil, ya que la Española no suele aceptar ese tipo de solicitudes salvo por un motivo de fuerza mayor. De hecho, esta misma temporada en Primera RFEF, Antequera y Marbella reclamaron a la Federación el intercambio de los encuentros por la resiembra de El Maulí y la RFEF mandó el partido a La Rosaleda de Málaga, el club antequerano no aceptó, pero finalmente el choque se aplazó, una posibilidad que no está aquí contemplada.