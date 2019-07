Alain y Álvaro Iso, jóvenes preparados para dar batalla en el Xerez DFC

Los jugadores del Xerez Deportivo FC Alain García y Álvaro Iso han sido presentados este viernes en las instalaciones del Hotel Tierras de Jerez. Los dos jugadores, que ocupan plazas de sub-23, se han mostrado satisfechos por recalar en un club con las exigencias del Xerez DFC y confían en conseguir los objetivos marcados por la entidad.

Edu Villegas, director deportivo de la entidad xerecista, dio la bienvenida a ambos futbolistas y al igual que comentó en la presentación de Sergio Narváez, apuntó que "los jugadores saben a qué club vienen y las exigencias que tenemos este año".

Alain García, lateral derecho procedente del Lorca, mostraba en primer lugar su "agradecimiento" por el recibimiento que ha tenido "tanto por parte del club, de Edu (Villegas), los compañeros y la afición".

Al jugador lorquino no le asusta la presión ni las altas expectativas que tiene esta temporada el club. Al contrario, opina que "es un punto a favor porque desde el primer minuto te están metiendo caña y al final los jugadores que quieren seguir creciendo como futbolistas necesitan eso. Se nota que el Xerez DFC es un club que quiere tirar para arriba. Es un gran proyecto", apuntaba.

El futbolista asegura que tras estos primeros días de pretemporada esperaba peor adaptación "pero no, me he adaptado muy rápido a los compañeros y al técnico. Estoy deseando empezar ya la Liga y encantado de estar aquí".

En cuanto a sus virtudes como futbolista apuntaba que "soy un jugador muy ofensivo, me gusta proyectarme en ataque pero también soy muy trabajador y me gusta meter el pie. Juego por la derecha pero no tengo problema si hay que hacerlo por la izquierda. El año pasado ya jugué partidos de lateral izquierdo y me sentí igual de cómodo". De cualquier modo, cree que el club le ha fichado para ocupar el lateral derecho, puesto en el que Marcelo fue fijo la pasada campaña: "Lo he visto ya y no tengo dudas de que es un 'pepino'. La competencia es buena, sirve para que mejores y también va en beneficio del equipo", finalizaba un Alain que la pasada temporada jugó la fase de ascenso con el Lorca: "Es un punto a favor haber disputado un 'play-off', me servirá de experiencia".

Álvaro Iso

Por su parte, Álvaro Iso llega al Xerez DFC para disputarle la titularidad en la portería a Camacho, fijo la temporada pasada hasta la lesión que sufrió en el partido contra la Lebrijana. Luego llegó Flere, ahora en el Cádiz B, y se hizo con el puesto.

Iso se ha encontrado un vestuario "muy bueno, los compañeros me han tratado superbien, dándome la bienvenida y arropándome en lo que necesitara".

Como Alain, el meta pamplonés admitía saber "a qué club vengo, las exigencias que hay y la dificultad de la categoría. Yo vengo a darlo todo por el Xerez y a intentar dejarlo donde se merece".

El portero se sorprendió cuando el pasado lunes en La Granja vio a tantos aficionados en el primer entrenamiento del equipo: "Cuando lo vi dije ¿esto qué es? Me encantó. Para mí eso es un plus más de motivación, ver que la gente está metida y que hay mucha ilusión por ascender. Es un aliciente para dar siempre más y también un punto de presión que a lo mejor en otros sitios no tienes".

El navarro tendrá que competir con Camacho y espera tener minutos y hacerse con la titularidad: "Vengo para darlo todo, para jugar todo lo posible. He hablado un poco con él (Camacho) y me ha contado la filosofía del club, que la gente mete mucha presión, pero es normal, estamos en un equipo que tiene que tirar para arriba".

Tras jugar en el Izarra en Segunda B, baja a Tercera División, lo que "no quiere decir que bajando una categoría des un paso atrás sino que puede servir para dar dos pasos adelante. Vengo muy ilusionado".

En cuanto a sus características, comentó que es un portero al que "me gusta jugar con los pies, siempre he sido mucho de jugar con el defensa. Por arriba me considero que tengo buenas cualidades para salir; cuando salgo lo hago decidido a llevarme el balón, me da igual llevarme al jugador o al defensa, la cosa es que el balón se quede conmigo, si no, mal".

Por último, resaltó que pese a ser sub-23 "tenemos que ayudar igual. No por ser sub-23 tienes que dar menos que otros que lleven más tiempo. Si vas a un club es para darlo todo, tanto por el club como por la gente que viene a animar".