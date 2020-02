El Xerez DFC logró el domingo un importante triunfo en Chapín ante el Salerm Puente Genil (2-1) pero la lesión del delantero Antonio Sánchez empañó la alegría. El punta fue trasladado a la Clínica Beiman en ambulancia y desde el primer momento se tuvo claro que su lesión era grave.

Este jueves ha conocido el alcance de sus problemas, rotura de grado II en el gemelo interno, y estará entre cuatro y seis semanas de baja. El sevillano le pone al mal tiempo buena cara, se muestra optimista, se siente "fuerte mentalmente para recuperarme cuanto antes", su lema es "ya me queda un día menos para volver", lamenta el momento en el que se ha roto, ya que "me estaba encontrando fenomenal en todos los aspectos" y rompe una lanza en favor de sus compañeros: "Conmigo o sin mí, tenemos un equipazo, ilusión, ganas y hambre, queremos ser campeones".

-¿Cómo ha vivido estas horas de incertidumbre desde que se lesionó?

-Mal. Al principio me asusté bastante porque no sabía ni lo que me había pasado. Me caí junto al banquillo del Puente Genil y no paraba de decirles que me habían dado. Luego, cuando he visto las imágenes, vi que fue solo. Sentí como una pedrada, me dolía muchísimo, tanto que me quedé sin movilidad en la parte inferior de la pierna, no podía moverla ni andar. Con el paso de las horas, ya me fui tranquilizando. Menos mal que en esos momentos tuve el apoyo de mi novia, que me ayudó bastante porque también es muy positiva siempre.

-Al final, rotura grado II en el gemelo interno...

-Dentro de lo malo, es lo menos grave, podía haber sido mucho peor. Temía tener dañado el sóleo o el tendón de Aquiles. Al menos, es el gemelo, ya he empezado la rehabilitación. Tengo una mentalidad muy positiva, me siento fuerte mentalmente para recuperarme cuanto antes. Mi lema a partir de ahora es ya me queda un día menos para volver.

-¿Es la primera vez que tiene una rotura tan importante?

La pasada temporada también estuve dos meses y medio parado en el Algeciras por una rotura de diez centímetros en los isquios y lo pasé bastante mal. Como he comentado, queiro ser positivo. Además, también mejor a estas alturas de temporada que al final. Ahora, tengo tiempo para recuperarme bien, jugar la recta final de la Liga y el 'play-off', que es lo que todos queremos.

-Las lesiones nunca llegan en un buen momento, el suyo era de dulce...

–Sinceramente, sí. Me estaba encontrando fenomenal en todos los aspectos. Venía de jugar poco y de pasarlo mal en el Algeciras. Aquí, estaba jugando, marcando goles y sintiéndome importante para equipo. El vestuario es fenomenal tanto a nivel deportivo como humano.

-Va a estar mes y medio fuera, ¿qué espera del equipo?

-Va a salir adelante conmigo o sin mí. Tenemos un equipazo, cada vez nos encontramos más sueltos, ya estamos dentro de la zona de ‘play-off’ y tenemos menos presión. El equipo va a seguir creciendo, tiene ilusión, ganas, hambre y queremos ser campeones. Me voy a perder una parte importante de la temporada pero queda lo más bonito, la recta final y la fase de ascenso. Ahí espero estar junto a ellos y poner mi granito de arena, que para eso vine con mucha ilusión.

-Asegura que hay un equipazo, ¿qué le ha llamado más la atención de la plantilla?

-Es muy buena, tiene calidad y recursos. Es una pasada tener como compañeros a gente veterana como Antonio Bello, Sergio Nárvaez o Álex Colorado y que desprenda tanta ilusión, te contagian. Es increíble las ganas que tienen de hacer bien las cosas y de sacar adelante a este equipo. El proyecto es ilusionante y ellos están muy involucrados. De verdad, esto la afición lo tiene que valorar porque aportan muchísimo al grupo y dentro del campo.

-Y la afición, ¿qué le parece?

-Es impresionante. Tengo que agradecerle las muestras de cariño desde el primer día y también ahora con la lesión. Se vuelca con el equipo tanto dentro como fuera y es una pasada. El domingo nos llevó en volandas, fue un escándalo, te sientes futbolista con ese ambiente y en ese campo, y en Gerena también fue espectacular, se desplazaron muchísimos seguidores. Se merecen lo mejor y vamos a pelear por dárselo al final de temporada.