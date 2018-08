Bonilla, un xerecista más

El cordobés José Bonilla fue presentado ayer como nuevo futbolista del Xerez Deportivo FC en un acto que se celebró en las instalaciones de Vitaldent, uno de los patrocinadores de la entidad azulina. El ya nuevo delantero xerecista, que cumplirá 19 años el próximo 8 de octubre, avanzó en su presentación que llega para aprender de jugadores que han militado "en Segunda y Segunda B", no se marca una cifra de goles pero sí anunció que hay equipo para luchar por estar "entre los cuatro primeros".

El futbolista lleva ya varias semanas entrenando con el Xerez Deportivo FC y de hecho ha anotado un par de goles en los amistosos que ha jugado con los de Masegosa, algo que sin duda ha pesado en la decisión del club de contar con él para esta temporada. Explicó que "cuando llegas a un equipo nuevo tienes miedo, pero aquí ha sido todo lo contrario, me han arropado, tanto los veteranos como los del filial, que son de mi edad; son extraordinarios".

Así explicó su fichaje por el club azulino: "En el momento en el que Edu me planteó el proyecto me pareció el lugar idóneo para continuar con mi formación profesional, con unas instalaciones estupendas, con una afición, que para mí es lo más importante, que es una de las mejores de España. Tengo muchas ganas de empezar, vengo con mucha ilusión".

Del Grupo X de Tercera dijo que "me parece un grupo muy fuerte" y de los objetivos del equipo manifestó que "no nos tenemos que marcar ninguna meta; simplemente trabajar con ilusión, disfrutar y hacer lo que sabemos porque tenemos un gran equipo para estar peleando por los cuatro primeros". Jugar junto a futbolistas que han militado en Segunda y Segunda B es "una gran motivación y de los que puedo aprender mucho". Y, por último, pidió el apoyo de la hinchada: "Tenemos que estar juntos, que nos apoyen porque equipo y afición juntos pelearemos por estar arriba".

Edu Villegas, director deportivo de la entidad, destacó del futbolista que tiene "potencia, rapidez, golpeo, es listo, llega y presiona. Son perfiles en los que nos fijamos no sólo ahora cuando ha estado con nosotros sino desde hace tiempo porque lo veníamos siguiendo".