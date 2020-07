Llegó el día más esperado. Ciudad de Lucena y Xerez DFC dirimen este domingo (22:00) en el Municipal de Marbella el segundo finalista -el Betis Deportivo superó al Utrera- del 'play-off' de ascenso a Segunda División B. El duelo se presenta igualado y sin un favorito claro.

A los lucentinos les vale el empate como segundos pero los xerecistas para llevarse el gato al agua quieren imponer su mayor calidad, la experiencia de casi todos sus jugadores y el positivo golpe moral que recibieron en la jornada del viernes con la cautelar para Edet, el único azulino que disputó todos los encuentros hasta que se detuvo la Liga por el coronavirus al final de la jornada 29 el pasado 8 de marzo.

Durante la Liga, el Ciudad de Lucena fue el único equipo que nunca salió de los puestos de fase de ascenso y el que más veces ostentó el liderato pero en Chapín perdió frente a los azulinos (1-0).

Ahora, los dos entrenados lo tienen todo controlado a nivel táctico, físico y, especialmente, en lo emocional. No es un partido cualquiera. En poco más de noventa minutos está en juego el trabajo de toda la temporada y la ilusión de dos aficiones volcadas.

Combinaciones

Josu Uribe, con todos sus futbolistas disponibles, puede hacer mil combinaciones para plantar cara al bloque de Dimas Carrasco y, aunque se ha guardado sus cartas, lo tiene claro. Había planteado un once sin Edet porque no podía jugar pero al recuperarle no ha dudo en cambiar de planes sobre la marcha. Para él el central es indiscutible y, salvo sorpresa poco probable, será titular, con lo que Toboso o Joaqui, seguramente el chipionero, tendrán que esperar su oportunidad en el banquillo.

Para contrarrestar a un equipo que le gusta tener el balón y que propone, el asturiano puede decantarse por su 1-4-3-3 habitual. La portería será para Camacho y en los laterales también son fijos Marcelo en el derecho y Fran Ávila en el izquierdo, con Edet y Toboso en el centro. En la medular, Álex Colorado, Adri Rodríguez, que con Edet ya no tiene que retrasar su posición, y Goma serán los encargados de robar, crear y distribuir para los tres hombres de ataque.

Como referente, Antonio Sánchez se ha ganado los galones y sus escoltas serán Bello y Javi Casares. Mika también tiene opciones pero es complicado que finalmente el técnico xerecista se decante por jugar con dos ‘nueves’ de inicio. Un once que luchará por subir el primer peldaño hacia la gloria.

Entrenamiento en Benahavís

Los xerecistas entrenaron el sábado por la tarde en Benahavís y han viajado todos los integrantes del plantel, desde el lesionado Jesús López hasta los cuatro canteranos que han trabajado con el primer equipo, Beni, que también está lesionado, Borja, Salvi y Basto. Uribe tendrá que hacer tres descartes antes del partido para quedarse con veinte en el banquillo.

El Ciudad de Lucena, con un Dimas Carrasco tremendamente perfeccionista, se guarda sus cartas también y no ha dado pistas sobre una alineación que está marcada por la ausencia de lateral derecho Sergi Valls, lesionado.

El preparador del cuadro lucentino tiene una 'espinita' clavada desde el encuentro que perdió en Chapín en la primera vuelta porque "mi equipo no fue mi equipo, teníamos muchas bajas y no pudimos competir como lo habíamos hecho y como a nosotros nos gusta. Si perdemos esta vez, que sea porque han sido mejores que nosotros pero vamos a intentar que se vea al verdadero Ciudad de Lucena".

También con muchas variantes, Javi Cuenca estará en la portería como durante toda la Liga y tendrá por delante a una línea de cuatro con Jesús o Mario en el lateral derecho, Pablo Gómez y Germán como centrales y el incombustible Zurdo en el lateral izquierdo. En la zaga, la noticia positiva es Germán, que volverá después de terminar la Liga lesionado. Se rompió ante el San Roque de Lepe, iba a reaparecer ante el Betis Deportivo un mes después y se paró la competición.

En la medular, hay más toque que músculo. El rombo puede ser para Toni Pérez, Mario Ruiz y Alberto García. Arriba, tiene dinamita y cuenta con el segundo máximo goleador del grupo, Javi Henares. Escorado a una banda puede estar Erik Aguado y pegado a la otra Luismi, uno de los destacados. Como recambio tiene a Maero, con ganas de estrenarse como goleador con un equipo al que llegó antes de que se cerrarse el mercado de fichajes en enero.

Alineaciones probables

Ciudad de Lucena: Javi Cuenca; Jesús o Mario Hernández, Pablo Gómez, Germán, Zurdo; Toni Pérez, Mario Ruiz, Alberto García; Erik Aguado, Luismi y Javi Henares.

Xerez DFC: Camacho; Marcelo, Toboso o Joaqui, Edet, Fran Ávila; Álex Colorado, Adri Rodríguez, Goma; Javi Casares, Bello y Antonio Sánchez.

Árbitro: S. Alcaraz Yáñez (Ceuta).

Campo: Municipal de Marbella (22:00).