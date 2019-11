Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, presentó la campaña de socios para la segunda vuelta -que incluye los últimos tres partidos de la primera- con la esperanza de lograr el respaldo suficiente para reforzar al equipo tanto en la grada como en el campo si hicieran falta refuerzos.

El máximo mandatario azulino comenzó la presentación explicando el cartel y "cómo ha sido el eslogan que se ha elegido, que es 'Soñando despiertos'. Por casualidad, porque ha sido una casualidad, los dos jugadores que salen en el cartel son Adri Rodríguez y Sergio Narváez, que se tapan un ojo y dejan el otro abierto porque es lo que dice el eslogan: estamos soñando despiertos con la temporada que llevamos y con la que queremos triunfar ascendiendo a Segunda B. Ha sido una casualidad elegir a estos dos jugadores porque han sido precisamente los dos que han marcado gol en los dos últimos partidos. Ha sido una casualidad pero creo que eso es una premonición de lo que nos va a llevar a seguir el eslogan de 'Soñando despiertos'.

-Con precios para adultos de 100, 85 y 55 euros ¿Cómo valora esta campaña?

-Creo que son unos precios más que asequibles para que los aficionados puedan apuntarse a esta segunda vuelta. Como todo el mundo dice en las redes sociales, en los comentarios en los Ateneos que hemos tenido y demás, que a ver si es posible poder traer aún más refuerzos a la plantilla, pues para traer más refuerzos a la plantilla también es verdad que los presupuestos están ajustados y sería muy bueno poder contar con un ingredientes de poder adquisitivo para poder traer a los jugadores que la comisión técnica y el director deportivo junto con el entrenador creyeran apetecibles. Es que esto es siempre lo mismo: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si traemos jugadores se apuntan más personas, más socios; si no traemos jugadores se apuntan menos. Creo que no, que debemos ir todos al unísono. Hay que apuntarse a ser socio porque eso a lo que va a dar lugar es a tener más poder económico para poder suplir las carencias que el entrenador pueda decir que tiene el equipo, la plantilla que ha confeccionado Edu Villegas, que creo que es una gran plantilla pero siempre se puede mejorar todo en la vida.

-Ahora la pelota está en el tejado de esos aficionados...

-Reitero a la afición o a los que estén un poquito pensando si se apuntan o no que creo que los precios son muy asequibles, los partidos van a ser muy económicos y son partidos muy atrayentes porque la marcha que lleva el equipo es una marcha con la que vamos a conseguir, espero, poder meternos en el play off pero no solo meternos sino aspirar a quedar campeones. Eso es lo que queremos hacer y la primera muestra de ello es el entrenador que se ha traído ahora, que es Josu Uribe. Es una muestra, sin menospreciar en nada al anterior, a Andrés García Tébar, pero creo que Josu Uribe está digamos un escalón por encima. Creo que es factible que el público, el aficionado, reconsidere apuntarse porque piense que quiero ayudar a mi club, quiero ayudarlo a que pueda que conseguir los objetivos propuestos. Los precios son muy económicos y el eslogan de 'Soñando despiertos' lo podemos conseguir.

-Habitualmente las campañas para las segundas vueltas han sido flojas...

-La temporada pasada fueron 161 socios.

-Eso es muy poco para las aspiraciones del club...

-Para lo que aspiramos es poco. Ojalá se pudieran apuntar otros 3.000 pero sé que con las circunstancias que tiene el fútbol en Jerez no es posible. Lo que sí quiero es recalcar que una persona que quiera ver fútbol de Tercera División en un estadio cómodo, un estadio que si llueve no te mojas, un estadio que tiene su localidad perfectamente ubicado, que no tiene más dificultades, poner unos precios como los que estamos poniendo aquí para una segunda vuelta que puede ser muy emocionante creo que tiene todos los alicientes para que la gente se apunte. Espero que esté sea el último empujón que necesitamos para poder tener ese poquito de colchón que necesitamos para poder traer, siempre y cuando el cuerpo técnico, el entrenador, el director deportivo y la comisión técnica lo requieren, un refuerzo. Pues eso sería un colchón que tendríamos ahí para solicitarlo.

-A un punto de la primera posición, un entrenador mediático y contrastado... Si no se hace ahora es difícil que el techo de socios en Tercera se pueda superar...

-Si no se hace ahora una campaña buena de segunda vuelta con las condiciones que tenemos, a un punto de los dos que están arriba, siendo el equipo máximo goleador, creo que el segundo menos goleado y las perspectivas que se nos vienen encima de tener una segunda vuelta muy emocionante, entonces creo que los alicientes los aficionados los tienen. Si no se apuntan pues diremos que no quieren tener esa emoción. Es decir, puedo apuntarme al club, que va a hacer posible entrar en el play off, quizás quedar campeón y quizás poder ascender. Es que lo tenemos que conseguir entre todos, de nada vale quedarse en casa. Si te quedas en casa ni vas a poder disfrutar de lo que podamos conseguir ni vas a poder sentir la emoción de la segunda vuelta que vamos a tener. Vuelvo al eslogan: 'Soñando despiertos'. Hay que soñar pero hay que estar despiertos también. Y ¿cómo estamos despiertos? Pues apuntándonos a la segunda vuelta. Si son 161 los que hicimos el año pasado esta campaña tenemos que redoblarlo, hacer el doble como mínimo. Es lo que intentamos conseguir.

-Por parte del club poco más se puede hacer para despertar a esa afición latente...

-Exactamente, como dice el eslogan. Tienen que despertarse las personas que quieran sentir la emoción de poder subir a Segunda B, eso es lo que hay que hacer. Que no digan después 'es que no pude'. Yo comprendo la economía que pueda tener Jerez, la comprendo pero no creo que haya un espectáculo más barato que venir al fútbol a Chapín. En Tribuna, un partido de Tercera División, que valga 8,30 euros para un adulto, creo que no hay un espectáculo en Jerez que tenga esos precios tan baratos. Volvemos a decir lo mismo: hay que despertar y hay que despertar porque hay que conseguir el sueño y el sueño es subir a Segunda B. Los condicionantes del club lo ha puesto todos, ahora a esperar lo que los demás quieran hacer.