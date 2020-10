David Rodríguez, un pilar básico en el cuerpo técnico del Xerez DFC

David Rodríguez Romero (Sanlúcar, 20/07/1984) es adjunto a la secretaría técnica del Xerez DFC y analista. Llegó a la entidad el pasado verano de la mano de Pérez Herrera, que confía en él plenamente después de haber trabajado juntos en el Atlético Sanluqueño, Arcos y San Fernando.

Es una pieza importante en el cuerpo técnico del jerezano, que le considera "un gran profesional, muy preparado y que sabe lo que quiero porque me conoce".

David se muestra muy agradecido a José Pérez "por la confianza que siempre ha tenido en mí. Aquí trabajo junto a Edu y a él y estamos muy bien. Es de agradecer el recibimiento tan bueno que hemos tenido tanto por parte del club como de la afición. Eso te da confianza en todos los sentidos".

Y confianza es lo que le transmite las plantilla que han confeccionado. "Es muy completa y hemos confiado en jugadores jóvenes que están dando un buen rendimiento a día de hoy. Estamos muy contentos. Estamos utilizando a jugadores del filial y del juvenil y están demostrando que están capacitados para estar en el primer equipo. Hay niños muy buenos pero hay que atreverse a ponerlos".

"Nos queda un refuerzo como mucho, confiamos en lo que tenemos a día de hoy"

Cuando restan quince días para el inicio de Liga, no cierra la puerta a la llegada de fichajes pero "nos falta uno como mucho. La economía está como está, la situación está como está y, además, la verdad es que confiamos mucho en la plantilla que tenemos a día de hoy".

El proyecto le agrada y asegura que lo más importante es "disfrutar del camino que nos hemos marcado. A día de hoy, todo es incertidumbre. Sabemos que empezamos el día 18 pero no si se empieza, aunque cada vez lo tenemos ya más cerca. Lo peor es que no sabemos cómo va a terminar todo. Nos encantaría crecer y evolucionar con el equipo".

Quiere resaltar que "estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo, salvo el revés de la Copa. Íbamos con mucha ilusión pero al final no se dio el resultado deseado. Cada vez que vamos a un partido vamos a competir, pero nos faltó un poquito para definir la eliminatoria pese al ritmo de competición que le dimos. Las pretemporadas están para eso. Nos hacía ilusión ganar pero no pudo ser y no queda otra que seguir trabajando".

Bajo su punto de vista, el sistema de competición "no es ni mejor ni peor que el de la Liga regular. Lo que prima es la regularidad y ahora es como jugar 18 partidos con los equipos de la zona y luego, si Dios quiere, nos medimos a los tres mejores del otro grupo. Va a ser una temporada complicada, en la que tendremos que visitar campos muy difíciles y en los que tendremos que luchar muchísimo. No hay nada fácil".