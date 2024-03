David Sánchez: "Me preocupa cero la temporada que viene, me centro en el Espeleño, es un partido muy importante"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro que este domingo afronta su equipo en Chapín contra el Atlético Espeleño. El preparador sevillano se ha mostrado aliviado tras finalizar el período electoral del que ha resultado elegido como nuevo presidente Sebastián Alonso de Medina porque "es un tema menos que hay en el vestuario" y ha dicho que le preocupa "cero o menos dos" la temporada que viene cuando se le ha preguntado si Antonio Bello, que será el nuevo director deportivo, le ha comunicado si cuenta o no con él, dado que el técnico renovaría automáticamente si clasifica al equipo para el play-off.

-¿Cómo le ha ido al equipo que no hubiera jornada la pasada semana y cómo se afronta el partido del domingo ante el Espeleño?

"Cada partido ya es súper importante, quedan nueve jornadas y el parón nos llegó justamente cuando estábamos encontrando nuestra mejor versión. Ha sido una semana de encontrar lo más rápido ese punto de competitividad que cuando lo tenemos somos un equipo difícil de batir. Son tres puntos muy importantes aquí en casa porque todo lo que sea sumar de tres con tan poco margen de error es muy importante.

-Prefería que no hubiera parón porque el equipo había encontrado otra vez ese ritmo que queremos y necesitamos para estar bien. Esta semana nos ha sorprendido porque creo que hemos mantenido el nivel, pero una cosa son los entrenamientos y otra los partidos. Espero que ese punto de competitividad y de ganas e ilusión y querer hacer las cosas bien las mantengamos el domingo porque va a ser un partido difícil.

-El equipo vuelve a Chapín, donde está invicto.

-Los partidos en casa son fundamentales, somos el único equipo que no ha perdido en casa y es importante mantener esa racha y después mejorar fuera. Quedan nueve partidos, pensamos siempre en el partido más cercano, esta semana es Espeleño y a por los tres puntos para mantenernos en la tabla.

-¿Qué rival espera?

-Está en su mejor momento. La pasada jornada ganó 3-0 al Bollullos, hace dos empató 2-2 en Puente Genil. Están en una dinámica positiva y nos vamos a encontrar un equipo complicado. A estas alturas los equipos que están abajo luchan por sacar puntos fuera de casa, los que estamos arriba buscamos seguir ahí... se unen circunstancias que convierten los partidos en difíciles. Espero que empecemos bien, sería muy importante adelantarnos. Miramos cosas del rival, a los jugadores les enseñamos imágenes, pero lo importante es nuestro nivel.

-¿Está su equipo en ese punto de forma que quería para estas alturas de campeonato?

-Podemos mejorar, por supuesto. Creo que hay otros equipos que han llegado a su techo, pero creo que el nuestro tiene margen de mejora. Cuando se ha hablado muchas veces del tema físico, que en las segundas partes... nosotros nunca hemos mirado el tema físico y sí el mental porque ha habido partidos con miedo a perder por la clasificación que teníamos, pero estoy muy contento de cómo está el equipo físicamente. Tenemos una plantilla muy corta y hay jugadores con muchísimos minutos y hay pocas lesiones. Estoy muy satisfecho del trabajo físico que se ha hecho.

-Estáis cuartos con 3 puntos sobre el sexto. ¿Puede ser el momento en que se empiece a romper la clasificación?

-Puede ser. Quedan 27 puntos y si pierdes te puede venir un poquito más de presión, de ansiedad. Estamos en ese punto. Como se dice en el fútbol, las diez últimas jornadas son las importantes, se les ha hecho saber a los jugadores, lo saben y la pasada jornada ganamos en casa del Gerena en un campo muy pequeño y hace dos al Ciudad de Lucena aquí y en ambos partidos con muy buenas sensaciones y ahora tenemos otra oportunidad para seguir con la racha, que nos da la vida. El cuerpo técnico tenía la ilusión de llegar al play-off y sabíamos que íbamos a llegar justos, que no vamos a ser un equipo que llegue sobrado como otros equipos. Estamos en la pelea de ese segundo bloque y esa ha sido nuestra visión aunque no lo hayamos expresado exteriormente.

-Acabaron las elecciones. Dos preguntas. ¿Qué valoración hace y si Antonio Bello le ha comentado si cuenta o no con usted para la próxima temporada?

-Lo primero, contento que se acaben. No conozco a Sebastián personalmente, pero estoy contento porque es un tema menos que hay en el vestuario y en el día a día. ¿La otra pregunta? Ni me preocupa el tema del año que viene, ahora mismo sólo me centro en el Espeleño, en los dos meses que quedan, nueve partidos y si Dios quiere un play-off. Sé que es un jugador muy querido en la casa, va a tener la dirección deportiva y a partir de ahí, dentro de mi forma de ser, intentar ayudarle para que se adapte lo máximo posible. Lo he dicho muchas veces, el año que viene me preocupa cero o menos dos, me preocupan el Espeleño, el Córdoba B, el Xerez y el Ceuta, que es nuestro calendario y si Dios quiere más adelante que nos venga algo bonito, pero del año que viene ni quiero saberlo ni me preocupa.