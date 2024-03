El Xerez DFC, con los cinco sentidos en el Espeleño antes de iniciar su escalada de tres picos

El Xerez DFC ha regresado este lunes al trabajo en el Pepe Ravelo con los cinco sentidos puestos en el partido de este Domingo de Ramos (12:00) en Chapín frente al Atlético Espeleño, su primera etapa 'llana' a priori antes de afrontar una escalda de tres 'picos' complicados, ante rivales de la parte alta que pueden darle un impulso definitivo en la tabla para garantizarse un puesto de play-off. La escuadra de David Sánchez se ha consolidado en la cuarta plaza (42 puntos) tras sus últimos resultados positivos y su reto es conservarla y mantener a raya a Ceuta B y Utrera, quinto y sexto, respectivamente con 39 unidades.

Los azulinos ya preparan su compromiso ante los de Juan Carlos Quero y lo hacen con el central jerezano Antonio Oca trabajando con normalidad con el grupo y apuntando al menos esta vez sí a entrar en la convocatoria definitiva y el delantero Pablo González realizando trabajo específico para intentar dejar atrás cuanto antes su lesión de rodilla.

Invictos en Chapín

El Xerez DFC es el único equipo del Grupo X que no ha perdido como local desde que comenzó la temporada después de disputar una doce de encuentros, que ha saldado con siete victorias y cinco empates. Que Chapín es un auténtico fortín nadie lo duda a estas alturas. Y lo debe ser una jornada más con la visita de un adversario de la zona baja de la tabla, que lejos de Espiel ha arrancado once puntos, con tres triunfos -La Palma (1-3), Sevilla C (0-2) y Ceuta B (1-3)- y dos igualadas, ante Conil (1-1) y Salerm Puente Genil (2-2).

La derrota en la primera vuelta en el Municipal (1-0) fue muy dura para los azulinos por lo que suponía -en aquel momento sólo habían sumado un punto en sus cinco salidas- y visitaban un campo propicio. Ahora, necesitan resarcirse en una semana en la que además tendrán nuevo presidente en el palco tras los comicios de este jueves.

Tres citas complicadas

Una vez superado el escollo del Atlético Espeleño, los xerecistas encaran un ciclo de tres etapas con picos de alta montaña. La próxima salida será para visitar al Córdoba B en el Arcángel, un filial irregular capaz de lo mejor y de lo peor, que en la primera vuelta se llevó un punto del Pedro Garrido tras nivelar la diana anotada por Beny.

Tras la cita en Córdoba, el derbi. Los pupilos de David Sánchez recibirán al ahora líder Xerez CD en Chapín en un compromiso que siempre es especial por las connotaciones y sin claro favorito, aunque las estadísticas están a su favor. Sin ir más lejos, en el partido de la primera vuelta ya se convirtió en el primer conjunto capaz de sorprender al primer clasificado en su feudo (1-2). Y tras ese duro test, otra salida de las que siempre están marcadas en rojo en el calendario, el Martínez Pirri para rendir visita al Ceuta B, un adversario peligroso, que parece haber dejado ya atrás su peor momento y que ahora pisa los talones de los xerecistas a tres puntos.

Todo el botín que logren los azulinos en este trío de encuentros será de suma importancia. Luego, el calendario se suaviza -Cabecense, Cartaya y Conil- para terminar con una nueva y empinada escalada. El Xerez DFC disputa su último partido fuera de Jerez en el San Juan Bosco contra el Utrera y cierra el curso regular en Chapín ante el Pozoblanco, que actualmente es tercero y que sería sus rival en el play-off si se mantienen las posiciones de ambas escuadras.