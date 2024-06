David Sánchez y su mensaje a la afición: "Chapín tiene que reventar el domingo"

El Jove Español del Grupo 6 es el último escollo que deberá salvar el Xerez DFC para regresar una temporada después a Segunda RFEF. El equipo valenciano, subcampeón de su grupo, ha sido el rival que le ha tocado en suerte a los xerecistas tras el sorteo que se ha celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La plantilla y el cuerpo técnico han seguido el sorteo en la sede del club y tras conocer al adversario que tendrán enfrente han valorado la eliminatoria el técnico David Sánchez, el director deportivo Antonio Bello y Rafa Parejo, uno de los capitanes. El entrenador sevillano ha resaltado que a estas alturas de play-off "todos son ya difíciles porque son equipos que han logrado pasar dos eliminatorias" y apunta que conoce el estadio donde su equipo jugará la vuelta: "He jugado allí, es de césped artificial y será un partido muy complicado, nos hubiera gustado la vuelta en casa".

Sánchez y su cuerpo técnico tienen ahora pocos días para recabar información y preparar el choque del próximo fin de semana y desde ya pide el apoyo de la afición porque "el domingo Chapín tiene que reventar, deberíamos sacar un buen resultado para ir allí con la posibilidad de lograr el objetivo". Para culminar, el entrenador del Xerez DFC comentaba que pese a afrontar la ida en casa -por primera vez en este play-off- no cambiará su planteamiento: "Nosotros preparamos los partidos igual, no especulamos e intentaremos hacer un buen partido para sacar un resultado favorable".

Rafa Parejo y Bello

Uno de los capitanes del Xerez DFC también daba sus primeras impresiones tras conocer al último rival del play-off: "Sabíamos que tocara quien tocara todos los equipos son complicados porque han pasado dos rondas". A Parejo le habría gustado "empezar fuera y tener el segundo partido en casa, pero tampoco nos preocupa porque nosotros salimos a ganar siempre, lo importante no es rival sino cómo estemos nosotros".

Por su parte, el director deportivo, Antonio Bello, comentaba que "no es que hayamos salido beneficiados, pero no quería a algún coco como Toledo, Salamanca o algunos de los filiales y es verdad que no ha salido ninguno de los que no quería".

El exjugador azulino añadía que "nos hubiera gustado jugar aquí para celebrarlo con nuestra afición el partido de vuelta, es un equipo que tiene un campo pequeño y tenemos que hacer valer el factor campo porque no estará acostumbrado a un campo grande como Chapín". Por último, explicó que "vamos a centrarnos en el primer partido, sin menospreciar y sin confianzas y respetando al rival como hemos hecho siempre y yendo a muerte todos los partidos".