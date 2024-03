David Sánchez pasa revista a la actualidad del Xerez DFC y se centra en "el partido a partido"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, aprovechando el parón en Tercera RFEF por la disputa de la Copa de las Regiones UEFA con Andalucía en liza, ha pasado revista a la actualidad del equipo en una semana marcada por las elecciones a la presidencia de la entidad, que se celebran este jueves, y se ha mostrado optimista de cara a las opciones de disputar en play-off, pero siempre con los pies en el suelo. Frena la euforia tras encadenar cuatro jornadas sin perder y dos victorias seguidas -Ciudad de Lucena y Gerena- que han consolidado a su equipo en la cuarta plaza.

El sevillano es un enamorado de su profesión, la siente y la vive a tope y asegura que "los parones nunca viene bien. Ahora, estamos intentado colocar el chip otra vez a los jugadores para volver a ganar. Tienen que saber que ya queda poco, sólo nueve jornadas, y el domingo vamos a tener un partido complicado porque vamos a coger al Espeleño en su mejor momento. La pasada semana le ganó al Bollullos y la anterior empató en Puente Genil, hay que ser intensos. Debemos competir de la misma forma que lo hicieron ante Lucena y Gerena".

El único jugador de su plantilla que no ha tenido la semana libre por estar citado con la andaluza ha sido Teté. El preparador azulino, en declaraciones al programa Minuto 91, dirigido por Juanma Pérez-Rendón, subraya que "ya está con nosotros y a tope. Ha llevado mucha carga porque nuestros días de descanso tenía que acudir a entrenar con la selección y luego tenía que jugar. Ante el Gerena realizó un partidazo, fue el Teté que firmamos y así esperamos tenerle hasta el final, soy muy exigente. Entiendo que él tenía mucha ilusión con lo de la andaluza, pero nosotros también necesitamos su mejor versión".

Bajo su punto de vista, su equipo ha ido creciendo a medida que ha ido avanzando la competición, aunque "el equipo es muy joven para lo bueno y para lo malo y, a veces, pues te puedes confiar. Ellos se han dado cuenta que cuando tienen ese punto más de intensidad es un equipo fiable y difícil de batir. Queda poco y tenemos que estar fuertes mentalmente para estar ahí peleando hasta el final".

Confiado "Soy optimista porque tenemos margen de mejora, mientras que otros han tocado techo, pero debemos ponernos el mono de trabajo"

El domingo visita Chapín el Espeleño, un partido que en la primera vuelta supuso un punto de inflexión. Echa la vista atrás y sigue pensando que "no se vio al mejor Xerez pero tampoco hicimos tan mal partido. Antes de que nos marcaran tuvimos ocasiones muy claras. En la segunda parte sí que el campo nos pasó perjudicó. Ahora, insisto, hemos madurado, había muchos jugadores nuevos y llegábamos después de un descenso. Soy optimista porque tenemos margen de mejora, otros equipo han tocado techo, pero nosotros aún podemos mejorar mucho trabajando con humildad y el mono puesto. Es Semana Santa y aquí hay mucha tradición, pero el domingo necesitamos a los nuestros en Chapín".

El Xerez DFC se ha afianzado en la cuarta plaza y cuando quedan 27 puntos la tiene cercana. Sánchez ni lo piensa. "No soy de los que miro la clasificación, sólo lo hago de vez en cuando y para recabar algún dato. La gente quiere ascender en noviembre, diciembre o enero y se sube en mayo o junio. Ahora mismo, sólo pienso en el Espeleño y en sumar los tres puntos y cuando pase, pues me centraré en el Córdoba B". De todos modos, no oculta que tras partidos como el que hizo su equipo ante el Ciudad de Lucena piensa de forma "positiva. El equipo en ese tipo de situaciones responde. Si estamos centrados, somos difíciles de superar, pero vamos a estar hasta el final con la soga al cuello".

Las elecciones del club son el jueves y ahí sí tiene un deseo claro: "Que todo esto se acabe lo antes posible, que gane quien tenga que ganar y que sea lo mejor para el Xerez. Y a los que pierdan les pido que rememos todos hacia el mismo lado. Que acabe esto, que llegue aire fresco, con una mentalidad nueva y con ganas de ayudar. Esto es de todos, es un club popular. Lograr un ascenso es muy complicado y sería fundamental para el club".

Las dos candidaturas han dejado claro que cuenta con él y el sevillano admite que "he coincidido con Guille y con Bello en los entrenamientos. Guille me comentó que quería hablar conmigo porque querían que siguiera, pero ahora mismo no puedo pensar en eso, sería egoísta por mi parte. Con Bello he hablado igualmente de fútbol, íbamos a quedar para tomar un café, pero no coincidimos. Si le digo a mis jugadores que no piensen en las elecciones, no me voy a reunir yo con los candidatos. Ya quedan pocos días y espero que pase todo pronto y que gane el mejor. Mi cabeza sólo está puesta en el Espeleño, aunque estoy contento, feliz y agradecido al club. Me siento afortunado por entrenar a este equipo".