Los candidatos a la presidencia del Xerez DFC apuran las últimas horas para hacer campaña

'Alea iacta es' dijo Julio César al cruzar el río Rubicón. La suerte está echada para Sebastián Alonso al frente de la candidatura a la presidencia del Xerez DFC con 'Queda muncho por sentir' y para Paco González con 'Todo Por Tí'. La campaña electoral, aunque los comicios no son hasta el jueves, termina a las doce de esta noche del sábado y los dos candidatos han aprovechado estas últimas horas para captar votos.

Sebastián Alonso, como golpe de efecto, ha anunciado la vuelta del guardameta José Manuel Camacho para aportar su experiencia a la entidad de forma totalmente desinteresada en la parcela deportiva en el caso de ganar las elecciones. A través de un bonito vídeo, que arranca con la imagen de una radio antigua y la voz de Jesús Toledano y de otros comentaristas narrando paradones del meta a lo largo de sus cinco temporadas como azulino, han desvelado su regreso.

El vídeo continúa con palabras del cancerbero recordando sus mejores momentos en la entidad el día de su despedida y finaliza con su imagen mostrando una camiseta azulina anunciado su vuelta: "Es hora de volver, queda mucho por sentir".

𝑬𝒔𝒆 𝒅𝒊́𝒂 𝒉𝒂 𝒍𝒍𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐...𝒆𝒔 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓.Aportará su experiencia, de forma desinteresada, en el ámbito deportivo.#QuedaMuchoPorSentir💙 pic.twitter.com/nnCUWAq1bg — Queda Mucho Por Sentir (@Quedaporsentir) March 16, 2024

Camacho es uno de los jugadores más queridos por la afición azulina y también por todos sus compañeros. Entre ellos, Antonio Bello, que le quiere a su lado en la que sería su primera aventura como director deportivo. El excapitán xerecista ha tenido palabras de cariño para Camacho: "Un placer que mi vieja esté con nosotros. Gracias por colaborar y ayudarnos Camacho. ¡Bienvenido! Queda mucho por sentir".

Un placer que mi vieja esté con nosotros. Gracias por colaborar y ayudarnos @jmcamacho13 ¡Bienvenido! Queda mucho por sentir 💙🤍 https://t.co/FHowWOijaR — Antonio Bello (@7AntonioBello) March 16, 2024

Igualmente, la candidatura ha mostrado un vídeo de Tomás Villena, que sería el tesorero del club: "Tendría que llevar el control exhaustivo y transparente de todo el dinero que entre y de todo el que salga. Esa parcela la llevaría junto a la empresa Dictamen 3, que será un soporte muy importante. También, por mi experiencia anterior, colaboraré con la parte comercial, en visitas a empresas y patrocinadores para buscar dinero para el club en definitiva".

Paco González echa el resto

Mientras, la candidatura de Paco González 'Todo X Ti' ha echado el resto enfocando las últimas horas de la campaña a recordar los puntos fuertes de su programa, destacando la parte comercial, la cantera y potenciando la figura de David Sánchez como técnico de la primera plantilla se juegue o o se juegue el play-off.

El candidato a la presidencia azulina, en sus redes sociales, ha colgado varios vídeos invitado a los socios a apostar en él. Uno de ellos lo dedica a Guille Escribano, su director deportivo, y al entrenador: "Cuando confías en una persona al cien por cien por sus conocimientos, por su cualificación, por su carisma, por su experiencia, por su potencial, por su humildad, por su transparencia, por su cercanía, por su generosidad... David Sánchez porque tú formas parte de este proyecto. 'Todo X Ti'".

Guille, en el vídeo, explica que su candidato para entrenar al equipo pase lo que pase es el sevillano. "Cuento cien por cien con él aunque no nos metamos en play-off. No he hablado con ningún otro entrenador".

Cuando confías en una persona 100%... x sus conocimientos, x su cualificación, x su carisma, x su experiencia, x su potencial, x su humildad, x su transparencia, x su cercanía, x su generosidad... David SánchezPorque tú, formas parte de este proyecto. Todo X Tí pic.twitter.com/rN4sjUaXlC — Paco González (@pacogonzalezTXT) March 16, 2024

Igualmente, el aspirante a mandatario azulino valora el plano comercial: "Porque nunca hemos tenido mejor tienda que ahora, la candidatura de Paco González 'Todo X Ti' confía plenamente en la gestión de Daro Sport y esperamos poder seguir trabajando y mejorando juntos. Porque tú formas parte de este proyecto".

Y, por último, recuerda la importancia de la cantera: "Cuidaremos de la cantera y la posicionaremos como referente: vistiendo ropa de alta calidad, invirtiendo en la formación y desarrollo del talento de todos los canteranos y de los entrenadores, así como acercando el club a las familias. Porque tú formas parte de este proyecto. Todo X Ti'.