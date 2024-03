El encuentro del Xerez DFC ante al Córdoba B ya tiene escenario, día y hora

El Xerez DFC vuelve este lunes a los entrenamientos para comenzar a preparar la que será su 'Semana Santa' particular. Tras el parón por la disputa de la Final Four de la Copa de las Regiones UEFA con Andalucía y Teté en liza, afronta ante Atlético Espeleño en casa y contra el Córdoba B a domicilio dos partidos importantes de cara a sus opciones de conservar la cuarta plaza de la clasificación del Grupo X de Tercera RFEF. Además este jueves 21 tendrá ya nuevo presidente, una vez que se celebren las elecciones.

El partido contra el cuadro de Juan Carlos Quero, correspondiente a la jornada 26ª, fue fijado para el Domingo de Ramos a las doce de la mañana en Chapín y el siguiente compromiso, frente al filial del Córdoba, también tiene ya lugar, día y hora. La cita, de la jornada 27ª, contra el combinado que entrena Diego Caro se jugará el próximo domingo 31 de marzo, Domingo de Resurrección, a partir de las 16:30 horas.

En esta oportunidad, a diferencia de lo que ha sucedido en otras temporadas, el partido se va a jugar en el Nuevo Arcángel. El filial comenzó la temporada jugando sus citas en el estadio, pero luego tuvo que hacerlo en la Ciudad Deportiva y ahora ha regresado al coliseo cordobés.

De este modo, los aficionados xerecistas que quieran acompañar a su equipo lo tendrán mucho más fácil, ya que en el Nuevo Arcángel no hay problemas de aforo. Ambos clubes ya han contactado y en los próximos días ofrecerán detalles sobre el número de entradas disponibles, el precio y el horario de venta.

El Xerez DFC se medirá por primera vez al segundo equipo blanquiverde en el Arcángel, ya que sus dos anteriores visitas las disputó en la Ciudad Deportiva en las temporadas 18/19 y 19/20. En la primera, empató a cero y Antonio Bello desaprovechó un penalti que detuvo el portero. En la siguiente, los azulinos vencieron por 0-1 con una diana de Álex Colorado (63') y otra vez Bello erró otra pena máxima. Lo lanzó a lo 'Panenka' y el ahora xerecista Llamas vencido lo mandó por encima del larguero.

No obstante, no es su primer compromiso en el estadio cordobés. Hace dos campañas, la primera de las dos que permaneció en Segunda RFEF, se enfrentó al primer equipo califal y no le fue nada bien. Cayó goleado por 4-0 ante el entonces líder en un encuentro en el que el castigo fue excesivamente duro para lo mostrado sobre el verde.

Los azulinos regresan este lunes al trabajo pendientes de Oca y Pablo González con las pilas cargadas tras disfrutar del fin de semana de libre y la vista puesta ya en su siguiente rival, un conjunto cordobés que en la primera vuelta le ganó por 1-0 en un mal partido. Aquella semana fue convulsa, Edu Espada arremetió contra todos, fue despedido y comenzó la reacción del equipo de David Sánchez. Ahora, los xerecistas tienen la oportunidad de devolver la pelota a los espeleños para conservar la condición de único equipo invicto como local del grupo.