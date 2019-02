El directiva del Xerez DFC pide a la plantilla "compomiso y respeto al nuevo técnico"

El Xerez DFC no vive sus mejores momentos deportivos pero la directiva sigue confiando plenamente en el proyecto y cree que con el cambio de técnico todo puede dar un vuelco. Los dirigentes del club azulino acudieron este miércoles por la tarde a Chapín para mantener una reunión con los futbolistas. La charla fue breve pero Rafael Coca se mostró claro, conciso y concreto. Pidió a la plantilla compromiso, tener tranquilidad y no perder la fe porque son mejores de lo que están demostrando.

Sobre la destitución de Masegosa, explicó: "Ha sido dura, cuando me reuní con él martes ya me comentó lo que le iba a decir a los jugadores y les he transmitido casi lo mismo que él. Les he dicho que el mismo respeto que le han tenido a Pepe, a pesar de haber llegado a la situación que hemos llegado por las circunstancias del fútbol, se lo tengan por favor al nuevo entrenador que venga. Le he dicho que el mayor homenaje que le pueden hacer a Pepe es revertir la situación para que se calmen los nervios".

Además, resaltó que "sabemos que ellos son capaces de hacerlo mejor de lo que lo están haciendo, así que a ver si a partir del domingo lo logran. Lo único que queremos son más triunfos. Ellos me han desarmado y la poca o mucha bronca que les iba a echar la han evitado. Igual que Pepe, que ha sido un señor, ha asumido su parte de culpa, ellos han asumido también la suya. Me han dicho que la culpa de lo que está pasando la tienen ellos al cien por cien".

El presidente desveló: “Hemos defendido a Masegosa siempre porque era injusto que a Pepe se le cesara pero, claro, una vez que nos reunimos todos y sopesamos los pros y los contras tomamos la decisión. El domingo ya hubo menos gente en Chapín, la taquilla se resintió, y perder con el Ceuta con él también hubiese sido complicado. No podíamos seguir con Pepe porque queríamos darle un cambio a la situación y esperamos y deseamos que así suceda, que se produzca ese cambio esperado".

Coca encontró a los jugadores "afectados" y no es que tengan "nervios, es que estos chavales están ahora mismo bloqueados por la situación que han tenido. El domingo les noté bloqueados y se lo dije. El lenguaje corporal se aprecia en el campo, se les notaba como cortados, cohibidos y no dan de sí todo lo que pueden. Les hemos pedido compromiso pero también que tengan tranquilidad, que no se pongan nerviosos y que aquí no pasa absolutamente nada. Lo que hay que hacer es marcar un gol más que el contrario y ganar un partido".

En cuanto a la llegada del nuevo entrenador puntualizó que quedaban "unos pequeños flecos y con Pepe no va a haber problemas para llegar a un acuerdo con el finiquito, por lo que el nuevo podrá estar en el banquillo en cuanto le firmemos. Ojalá el nuevo tenga el mismo talante que Pepe, él se ha sentido como en casa y con nosotros se volcó. A una parte de la afición igual no le caía tan bien pero es una excelente persona y un buen profesional, es parte de la historia del club porque ha sido el entrenador que nos llevó a categoría nacional".