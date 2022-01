Doble estreno para Grande en el Xerez DFC, titularidad y gol

David Grande fue el gran protagonista del partido que el Xerez DFC ganó el sábado en Chapín al Cacereño (1-0). El delantero dio los tres puntos a su equipo con un su primer gol como azulino en su estreno en el Municipal y en su segundo encuentro con la camiseta xerecista, el primero como titular. Se muestra feliz, confiesa que fue el debut soñado y resaltó el ambiente que se vivió en el Municipal, al que considera "de superior categoría".

–Su estreno ha sido inmejorable...

–Ha sido el debut soñado porque era un partido complicado, contra un buen equipo y veníamos de perder en Córdoba por un resultado abultado. No fue una cita fácil porque el Cacereño está haciendo una buena temporada. Competimos muy bien, casi no les dejamos opciones de cara a gol. Insisto, creo que hicimos un partido bastante serio y lo que tocaba, había que intentar ganar de cualquier manera.

–No paramos de correr ninguno, trabajamos todos y es lo que nos va a llevar a escalar puestos en la clasificación, estar todos juntos y hacer el trabajo que nos toca a cada uno. Así se puede conseguir cualquier objetivo.

–¿Cómo fue su gol?

–Realmente, no lo sé. Vi un balón ahí suelto, le di con todo lo que pude y ya está. Entró y sentí una alegría inmensa. Con la afición que tiene el Xerez DFC fue emocionante.

–Garantizó trabajo y de la mano ha llegado el primer tanto...

–Hay que ir poco a poco, pero la verdad es que casi ha llegado el gol antes que el trabajo. El otro día comenté que que el míster me pedía trabajo y que los goles ya llegarían. En la primera oportunidad que me ha dado como titular he marcado y ha sido inmejorable la forma de empezar. Esto me tiene que dar confianza para seguir trabajando y creciendo, que es lo que me pide el míster. Estoy muy contento por cómo me han recibido en el vestuario y me he adaptado muy bien porque hay un grupo excepcional. Me siento muy contento.

–¿Qué le ha parecido el ambiente en la grada?

–Es un ambiente de otra categoría. Hay campos de Segunda División que no tienen este ambiente tan importante. La gente no para de animar ni un instante y en los últimos minutos, cuando estábamos ya cansados, se escuchaba a los nuestros que no paraban. Te daban más de aliento para seguir corriendo un poco más, aunque no pudieras ya con las piernas.