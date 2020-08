Edu Villegas: "El Xerez DFC tendrá un gran equipo"

Edu Villegas, director deportivo del Xerez Deportivo FC, repasó la actualidad del mercado del club azulino -renovaciones y fichajes-, aseguró que la continuidad de Fran Ávila está muy cerca y explicó las negociaciones con Lolo Garrido, exjugador del Xerez DFC que finalmente ha firmado con el Xerez CD.

Villegas quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y optimismo a la afición del Xerez DFC, asegurando que "estamos haciendo las cosas bien, tendremos un gran equipo".

A continuación, el repaso de Edu Villegas a la actualidad del XDFC:

Renovaciones

"Estamos trabajando en ello, a un ritmo frenético como es normal en este tiempo. Hay una serie de jugadores que han ido saliendo del club. Yo también les comuniqué a todos en líneas generales que todos los jugadores a los que no se les ha llamado individualmente tenían la posibilidad de estar libres y podían actuar en consecuencia y firmar por otro club, y que si el Xerez DFC decidiera llamarlo hablaríamos con ellos de cara a un futuro. Pero es verdad que no podíamos estar perdiendo el tiempo en el sentido de hacer esperar a los jugadores, por eso les dije que fueran viendo otras posibilidades si las tuvieran, y si surgiera cualquier posibilidad nuestra, ya yo les llamaría. Y así estamos, pero en estos días ya se va aclarar un poco el cien por cien de los jugadores que continuarán del año pasado y los que no".

Fichajes

"Tenemos bastantes frentes abiertos, unos más cerca, otros menos, pero creo que esta semana se van a ir confirmando jugadores desde la tranquilidad y profesionalidad y sin ponernos nerviosos. Si nos ponemos nerviosos nosotros, mal vamos. Estamos haciendo las cosas bien, tendremos un gran equipo. De hecho, tenemos una base espectacular tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla y a raíz de ahí iremos trabajando en ello y en un futuro no muy lejano tendremos un tanto por ciento muy elevado de la plantilla".

Trabajo

"Las cosas van bien, correctas, y están saliendo como normalmente. Hay negociaciones, hay fichajes que salen, otros que no pero esto es fútbol. Nosotros estamos, desde la tranquilidad, estudiándolo todo, meditándolo todo y no nos podemos poner nerviosos ni nos vamos a poner nerviosos. El Xerez será un gran equipo, total y absolutamente, y en tres, cuatro o cinco días se irán aclarando situaciones y al final conseguiremos el cien por cien de lo que queremos".

Lolo Garrido

"Este club es transparente, yo no tengo ningún problema en comentar lo que se pueda comentar. Con Lolo Garrido evidentemente el club ha hecho un esfuerzo, sin duda el mayor esfuerzo de la historia de este club, que además era un jugador apetecible y deseado por el club, por el entrenador, por el cuerpo técnico, por la afición, y como tal se ha hecho el mayor esfuerzo posible e incluso imposible pero hasta ahí. Nosotros somos un club serio, estructurado y formal en todos los sentidos. Me he llevado varios días de negociación y de reuniones con él, con el que me une una grandísima relación y la voy a seguir teniendo, y al final es el lunes al mediodía cuando me comunicó que no podía ser. El club quería, él quería pero al final el lunes al mediodía me comunicó que no podía ser y sí es mi sorpresa cuando unas horas después vi que había tomado otra decisión. Le dije durante las conversaciones y la negociación que este es un club señor y no hay ningún tipo de problema a la hora del futuro tanto para él como para nosotros".

Dinero para futbolistas

"Nosotros tenemos unas normas estrictas, una seriedad, una estructura, una directiva hípermegahonesta en todos los sentidos, yo cualquier movimiento que dé o que tenga que hacer se lo comunico, ya sea una mínima cantidad. Y como tal, los presupuestos están estructurados y al máximo nivel profesional. Entonces, este club es un proyecto, un proyecto sólido, serio y como tal seguimos ese camino que hemos decidido los 3.200 dueños del club que es el camino para llegar donde queremos".

Mercado

"El día 22 nos van a decir cuándo empezamos la competición, esperemos. Pero no nos vamos a poner nerviosos ni en dos días vamos a firmar por firmar, por eso estamos con ritmo frenético a la hora del trabajo pero a la hora de tomar la última decisión está siendo todo muy meditado y pensado para equivocarnos lo menos posible".

Fran Ávila

"Fue padre la semana pasada, he estado hablando con él y está prácticamente claro el deseo del jugador de continuar y nuestro deseo de que continúe. Entonces, en pocos días o pocas horas seguramente Fran Ávila seguirá siendo jugador nuestro porque ha dado buen rendimiento y tanto futbolísticamente como personalmente ha estado superfeliz aquí en Jerez y me consta que tiene la idea de continuar con nosotros".

Pepe Carmona

"Con Pepe Carmona ya estuve hablando con él años atrás y al final no pudo ser. Tenemos una buena relación y hemos hablado, estamos ahí igual que el año pasado estuvimos y no pudo ser. Está la posibilidad de que pueda venir con nosotros o no".

Alain

"Le mostramos interés en la renovación y él tenía bastante interés también en continuar. Es un jugador joven y con proyección y aquí era un sitio idóneo como él ha visto. Le hicimos una oferta de renovación pero han aparecido equipos importantes de Segunda B y el chaval ha decidido, y es respetable, no renovar. Hay que respetarlo y darle las gracias".