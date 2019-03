Heredia, extremo del Xerez DFC: "Tras lo del Betis hay que ganar al Conil como sea"

Manu Heredia, extremo del Xerez DFC, fue el protagonista del encuentro del pasado domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Betis Deportivo (0-1). Su gol en el descuento dio a los xerecistas tres puntos de oro de cara a sus aspiraciones de luchar por el ascenso. Se han colocado a un punto del 'play-off'.

El atacante no es la primera vez que lo consigue esta campaña. Ante el Écija en Chapín también le puso la firma a otro tanto salvador en el añadido (2-1), aún con Pepe Masegosa en el banquillo.

Se muestra feliz pero ya está centrado en la cita ante el Conil, un rival al que los azulinos no han ganado hasta ahora y al que deben superar para afianzarse arriba. "No podemos pensar en otra cosa que no sea la victoria. Tenemos que conseguir los tres puntos como sea, hay que hacer un esfuerzo y mucho más en casa y ante nuestra afición".

Sobre el triunfo ante el cuadro verdiblanco, en declaraciones a la web del club, admite que "la alegría no se puede olvidar porque fue increíble. Nos llevamos todo el partido intentando marcar, tuvimos oportunidades y llegó al final. Confiamos hasta el último momento en nosotros mismos, en lo que hacemos y finalmente nos dio resultado".

El gol, tanto por el momento en el que lo logró como por lo que significaba, no lo va a olvidar fácilmente: "Cuando vi el balón dentro de la portería fue increíble, no puedo ni explicar qué sentí. Me fui para el banquillo para celebrarlo con mis compañeros porque los que estamos dentro lo pasamos mal, pero desde el banquillo se sufre mucho más”.

Esta temporada, el extremo azulino ha logrado dos tantos pero los dos han sido decisivos y en el descuento. El primero fue al Écija y el segundo, el domingo. "He marcado poco, es cierto pero han sido bastante importantes. Ojalá pueda hacer alguno más hasta el final de temporada. Lo que sí es cierto es que me han venido bastante bien, me han dado mucha confianza, me hacía falta”.