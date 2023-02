Iriondo, técnico del Atleti: "Un árbitro no se puede acojonar porque el rival grite"

Antonio Iriondo, entrenador del Atlético Sanluqueño, se mostró molesto tras la derrota de su equipo ante el Xerez DFC por 2-3 y cargó las tintas contra el colegiado y la forma de jugar de los azulinos.

El preparador del cuadro verdiblanco subrayó: "La lectura del partido es sencilla, metimos dos goles en la primera parte, ellos tres en la segunda y el triunfo se ha quedado aquí. Hay situaciones en las que hay que morderse un poquito la lengua, pero yo no soy de esos y no lo voy a hacer. El responsable de esta segunda parte soy yo y ya está. Cuando alguien se tira al suelo y se pone a llorar, el árbitro igual expulsa al contrario y se carga un partido. No lo he hecho nunca ni lo voy a hacer. También, y eso es un error mío, cuando alguien se desmarca por una banda, le meten un codazo y se queda en el suelo una vez y otra y otra seguramente nos expulsarían a muchos jugadores, por eso no lo hago, y porque respeto muchísimo el juego y a los rivales. Hemos terminado con cinco amarillas, una roja, un penalti y nos han inflado a hostias. Es un tipo de juego que tengo que aprender, nunca es tarde, pero si el árbitro no lo ve o no lo quiere pitar pues gana el equipo que juega así porque eso es muy difícil batirlo. Es lo que ha ocurrido, ¿me he explicado?".

Iriondo no paró ahí en sus reflexiones y se refirió a lo que pasó mientras fueron once contra once. "Todo el mundo vio lo que pasó hasta la expulsión, es lo que tratamos de hacer siempre, tener el balón, llegar a la portería contraria y ser verticales, aunque no acertamos en muchas ocasiones. Con la expulsión se rompió el partido. El Xerez DFC le puso muchas ganas, el primer gol le dio alas y levantó el partido. Hay que felicitarles, cada uno tiene sus armas. Yo juego a una cosa, otros a otra y todas son válidas. Tendré que seguir mejorando como entrenador para transmitir a mis futbolistas que cuando un equipo juega de esa manera hay que saberle ganar. Los árbitros tienen que aplicar el reglamento porque ellos han visto lo mismo que yo, lo ha visto todo el mundo. Imagino que verá el partido y se dará cuenta de los errores y de que tiene que mejorar, como nosotros. No se puede un tío acojonar porque el equipo contrario grite, estamos en el siglo XXI y nadie mata a nadie, hay que aplicar el reglamento. Insisto, el responsable soy yo, no sé jugar a eso, nunca le he dicho a un recogepelotas que cuando vayamos ganando no estén... Es un tipo de juego válido porque se logra lo que se busca, pero... Los árbitros son los que tienen que acabar con este tipo de cosas".