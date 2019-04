Jorge Herrero, centrocampista del Xerez DFC, no está teniendo suerte esta campaña con las lesiones musculares. La última le está dando más guerra de lo esperado e incluso le dejó sin poder participar en el derbi ante el Xerez CD en Chapín. Ahora, después de parar, se encuentra bastante recuperado, estará el domingo en El Rosal y confía tanto en puntuar ante el Cádiz como en disputar el 'play-off'.

-¿Cómo se encuentra en estos momentos de su lesión?

-Estoy entrenando ya con el grupo y me encuentro bastante bien. Antes de Semana Santa, como no había Liga, era preferible trabajar al margen para seguir fortaleciendo. Las lesiones de este tipo son complicadas. Cuando hay rotura, el diagnóstico es claro y los tiempos son los que son pero cuando son cositas de estas, pequeñas roturas, es más difícil. El músculo responde bien, las sensaciones son buenas y lo mismo por dentro el músculo está un poco dañado. La recaída no ha sido tan grave, fueron unas pequeñas molestias en la fascia del músculo. Desde el primer momento, aunque lo noté, sabía que no era igual.

-Llega el tramo final y nadie quiere perderse estos encuentros...

-Sí, es el momento de estar todos disponibles para que el míster tenga más opciones. Cuantos más jugadores, más complicado será para él hacer la convocatoria y más complicado para nosotros será entrar. Con Adri Gallardo hemos tenido mala suerte en un entrenamiento, esto es un deporte en el que suceden accidentes y eso demuestra la intensidad con la que el equipo trabaja. Fue fortuito, te puede pasar también en casa o en cualquier lugar. Ojalá se recupere pronto y sea lo menos posible. En este partido no vamos a poder contar con él pero hay otros compañeros, tenemos otras armas. Es un inconveniente pero hemos demostrado durante la temporada que nos hacemos fuertes ante las adversidades. Estoy seguro que saque el que saque el entrenador va a responder y va a dar el nivel que está manteniendo el equipo.

-Cádiz B y Los Barrios, ¿se lo juega todo el Xerez DFC en esas dos citas?

-Vamos partido a partido, aunque a estas alturas tenemos que valorar todas las situaciones. Aún perdiendo en Cádiz, que estamos seguros que no, el encuentro ante Los Barrios seguirá siendo trascendental. Lo miramos de reojo, sabemos que este partido con el Cádiz es trascendental para nuestras aspiraciones. Si lo ganamos, nos acercaríamos a ellos y podríamos separarnos de nuestros perseguidores. De todos modos, no va a ser nada fácil, jugamos contra el líder, en campo contrario y ante unos niños que están demostrando durante todo el año que forman un grupo muy bien formado, muy bien trabajado. Es un filial atípico, igual que el Sevilla C, quizás esta temporada sólo el Betis B es más de toque. Es un equipo que hace juego directo, es intenso y duro. Intentaremos combatir esas armas suyas y que prevalezcan las nuestras.

"Nos faltaba un poquito de chispa, una marcha diferente y también un pelín de suerte para que entrara la pelota"

-El equipo ha sufrido durante la campaña pero al final lo ha logrado y es cuarto...

-Hace dos meses todos firmábamos estar cerca de los puestos de 'play-off' faltando cuatro jornadas, firmábamos estar vivos, y ahora estamos dentro. Nos encontramos muy ilusionados y tenemos mucha fe en lograr el objetivo. A estas alturas ganar es difícil y cualquier rival te complica, todos llevamos muchos partidos acumulados y pesa.

-Echando la vista atrás, ¿cómo valora la temporada?

-La campaña ha sido complicada, las cosas se dan así. No empezamos mal, luego entramos en un tramo dubitativo, con muchos empates, no arrancábamos y con la llegada del nuevo míster cambiamos el rumbo. Llevamos 28 partidos sin perder pero nos faltaba un poquito de chispa, una marcha diferente y un pelín de suerte para que entrara la pelota. Con Pepe acabamos empatando partidos que merecimos ganar. No recuerdo en Las Cabezas cuántas ocasiones tuvimos doce o quince y en boca de gol, cuatro y ahora en otros partidos hemos llegado dos veces y las hemos metido.

-¿Ha hecho cuentas?

-Nos quedan dos partidos en Chapín y dos fuera y no me he parado a hacer números para calcular cuántos puntos necesitaríamos pero creo que vamos a necesitar más de seis puntos, hay muchos enfrentamientos directos. Hay que ir paso a paso, ahora mismo todo lo que hagamos son cuentas. El partido es importante pero no decisivo, más determinante creo que es el de Los Barrios, que es un rival directísimo, más que el Cádiz. También hay un Ceuta-Utrera. Es mejor quedar segundo que cuarto por la ventaja del campo pero lo importante es llegar con buenas sensaciones como las que tenemos. Lo estamos logrando gracias al trabajo y al empeño que le estamos poniendo.