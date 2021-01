A José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, hay una palabra que le define, tenaz. Es incansable al desaliento, todo lo que ha logrado ha sido a base de un trabajo constante, un esfuerzo máximo y una capacidad innata para la gestión de grupos. Sus equipos siempre van de menos a más y pocas veces no terminan logrando los objetivos.

En el Xerez DFC ha tenido que superar malos momentos. Respira más tranquilo, pero es exigente y no se conforma. Busca la perfección tanto de su plantilla como de su cuerpo técnico, al que valora por encima de todo y para el que siempre tiene palabras de elogio. "Los míos son imprescindibles, su trabajo es vital".

–¿Cómo valora la evolución del equipo?

–Estamos muy contentos y orgullosos con la trayectoria del equipo porque el esfuerzo que hemos realizado todos para voltear la situación ha sido enorme. El equipo siempre creyó, ha ofrecido una buena imagen y es un ejemplo de esfuerzo y actitud en cada entrenamiento desde el primer día. Si en algún momento los resultados no llegaron no fue por dejadez o desidia fue porque entramos en una dinámica en la que nos faltó ese puntito de acierto de cara al gol y todo se volvió en contra en forma de resultados. Siempre tuvimos una misma forma de actuar.

–¿La clave estuvo en insistir en su filosofía?

–Nos hizo fuertes en los momentos difíciles confiar en nuestros principios. Se dudó un poco de la capacidad de esta plantilla, pero seguimos insistiendo en nuestra idea, en nuestra forma de trabajar, en el grupo, en el equipo en sí y ahí están los resultados. Estuvimos más unidos que nunca, salimos fortalecidos y estamos recogiendo los frutos.

–¿Es complicado mantener el ritmo con el cambio de formato y los parones?

–Desde el principio sabíamos que la temporada iba a ser atípica y los preparadores físicos y los recuperadores están teniendo trabajo extra. Ellos lo están estructurando todo de tal forma que los futbolistas no noten tantos los cambios. De una forma o de otra, lamentablemente, la pandemia nos está afectando. No hay continuidad en la competición, que es lo que te permite mantener el ritmo de juego y las dinámicas. Cuando las cosas van bien, no quieres parar. Nosotros no queríamos después de ganar en Rota por 0-3 y con buenas sensaciones. Toca mantenerlas en el tiempo y retomarlas en Chapín la próxima semana contra la Lebrijana.

“El Grupo X es de los más fuertes de España, estamos ahí los esperados, pero cualquiera te complica”

–¿Su mandamiento preferido es el grupo por encima de todo?

–Somos una familia. Aquí somos todos importantes. Cuando llegan los malos momentos es fundamental tener unión entre cuerpo técnico y jugadores y aquí la hay. Los lazos entre todos se han estrechado muchísimo y vamos todos a una.

–¿Cual es el papel de los veteranos y de los canteranos en esta plantilla?

–La idea del proyecto es esa, ir introduciendo poco a poco a jugadores jerezanos de la cantera y estamos muy contentos. Somos sólo quince jugadores de la primera plantilla y el resto son futbolistas del filial y del juvenil que están rindiendo muy bien. No sólo están con nosotros los que juegan, también entrenan bastantes para que, poco a poco, vayan asimilando nuestros conceptos y nuestra filosofía de juego. Queremos que se sientan familiarizados y cualquiera que demuestre que puede estar ahí, como han hecho Beni, Curro o Hugo, puede dar el salto, va a depender de ellos. Los veteranos los van a ayudar.

–¿Cómo ve el subgrupo?

–Desde el principio de temporada se sabía que había algunos equipos que por plantilla y presupuesto estarían ahí y, a día de hoy, son los esperados, pero luego hay otros, como el Rota o Los Barrios que están cerca del grupo de cabeza, que pueden dar guerra. Eso aumenta la competitividad en el grupo. Soy de los que piensan que el Grupo X es de los más fuertes de España y a cualquier campo que vayas o cualquier rival que recibas te complica las cosas y te puede robar puntos.

–Dicen que el otro grupo es más fuerte...

–Eso ya se verá cuando nos tengamos que enfrentar, ahora mismo no lo podemos valorar. Depende como se mire, también se puede pensar que los de arriba del otro grupo tienen más puntos porque hay más diferencias entre ellos y el resto y aquí cualquiera te hace daño.

–La segunda vuelta, ¿cómo se presenta?

–Los puntos son importantes siempre pero esta temporada lo son más porque los arrastras. Cuanto más cerca de final estemos, más importantes van a ser, no hay tiempo para recuperar en caso de fallo. Nosotros nos hemos podido reactivar a tiempo, estamos ahí peleando y a ver si lo hacemos hasta el final.