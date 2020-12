El Xerez DFC sigue sin conseguir los resultados esperados. El cuadro azulino no pasó del empate el miércoles por la noche en el Pérez Ureba ante el Conil en su encuentro aplazado hace dos jornadas por el positivo en Covid-19 de dos jugadores amarillos. Josñe Pérez Herrera se muestra preocupado, lamenta el nuevo revés pero ya sólo piensa en levantarse de cara al partido del domingo en el San Rafael frente a los Barrios.

–¿Qué balance puede hacer del empate?

–La segunda parte puede que haya sido peor que la primera en general, pero el equipo no ha dejado de intentarlo y de insistir en un campo siempre complicado, ante un rival que intentaba que se jugara lo menos posible, con constantes pérdidas de tiempo y con un árbitro permisivo, que al final no ha dejado ni tres minutos del descuento con lo importante que era para nosotros ganar en Conil. Es complicado tener continuidad en el juego en esas circunstancias y hasta tuvimos la oportunidad del 1-2 con el tiro al palo de Antonio Sánchez.

–¿Cómo lo explica?

–Fue un nuevo episodio. Trabajamos a diario para ser superiores a los rivales, para dominarles y para crear las ocasiones y las estadísticas dicen que somos superiores a todos los equipos pero, en el más importante, el del acierto, no nos está sonriendo la fortuna. Tuvimos cuatro o cinco claras en la primera parte y una o dos en la segunda pero sólo convertimos una y el rival, en una y en un córner que es un fallo nuestro con un mal despeje, nos marcan. Ellos tuvieron acierto y te vas con mal sabor de boca, con impotencia. Empatamos en un campo complicado pero la sensación es de haber perdido por lo que acarreamos. Todo se va a acumulando y te pasa factura a nivel anímico, que hace que no tengamos esa presencia y esa personalidad del principio de temporada, pero toca levantarse porque el domingo tenemos otro partido y hay que seguir insistiendo.

"Estoy todos los días con los futbolistas y pongo la mano en el fuego por ellos, lo pasan mal y sufren"

–Jugó con dos puntas, ¿qué buscaba con el cambio de dibujo?

–Intentamos ser más directos en lugar de más combinativos a ver si creábamos más ocasiones de peligro y teníamos menos errores. Durante la primera parte lo logramos y lo que tenemos que cambiar es que nuestra gente de ataque se encuentre consigo misma y marquen los Bello, Javilillo, Antonio Sánchez o Javi Valenzuela. Ya me gustaría alguna vez sufrir todo el partido, que me dominaran y ganar con una llegada. No es nuestra idea, insistimos en lo que creemos y es lo que vamos a seguir haciendo.

–Tras el empate, ¿qué le volvió a faltar al equipo?

–Estoy todos los días con ellos y pongo la mano en fuego por ellos, sé lo que están sufriendo y lo mal que lo están pasando. El caso más claro es lo que le ha pasado a Bruno, que estaba hundido en el vestuario. Pensó en disparar, luego en el último momento cambió de opinión y dice que va a tener pesadillas con esa jugada. El equipo sufre, lo pasa mal, mañana se levanta y vuelve a entrenar con buena conducta y lo que no podemos creer que esto es por dejadez, por desidia o por desgana. Es todo lo contrario, el equipo necesita un premio pronto, necesita que algún partido le caiga de cara para recuperar la moral del principio, cuando todo el esfuerzo se convertía en triunfos. Ahora, o terminas sufriendo y pidiendo la hora o terminas perdiendo o empatando, cuando has propuesto más que el rival, aunque el Conil también ha hecho su partido, ha jugado sus bazas, en su campo siempre es duro y ha sabido defenderse con uñas y dientes. La lástima eso, haber tenido ocasiones, sólo materializar una y no ganar.

–¿Cómo piensa levantar al grupo tras un nuevo revés?

–No hay tiempo para pensar en eso. Los primeros que nos tenemos que levantar somos los técnicos porque tenemos que tener fe en ellos. Todo se cambia con acierto de cara al gol, hay que seguir insistiendo en lo que estamos haciendo. Hay que resetear de cara a Los Barrios, que todos los rivales son complicados.

–¿Cómo vio al Conil?

–Me lo esperaba así, no ha ganado todavía, pero sabíamos que nos iba a dar complicado porque en su campo se hace fuerte, venden caras sus derrotas. Somos superiores pero supieron explotar sus virtudes y lograron un punto que les va a dar fortaleza de cara al futuro.