"El Xerez DFC es un equipo herido y la clasificación no refleja su potencial"

El Xerez DFC recibe este domingo en Chapín al Villanovense, colíder del Grupo IV de Segunda B con seis puntos. Juanma Pavón, técnico del conjunto extremeño esta temporada, conoce a la perfección al cuadro azulino, ya que durante las últimas campañas dirigió al Cádiz B y se midió a los xerecistas.

El preparador onubense no presta atención a la clasificación en estos momentos, asegura que tanto su situación en la tabla como la del Xerez DFC es "circunstancial, esto acaba de empezar y la temporada es muy larga. Hay muchísima igualdad en la categoría y cualquiera sorprende a cualquiera, aún es pronto para hacer valoraciones. En un par de encuentros no se puede analizar a un equipo, al menos tienen que pasar cuatro o cinco jornadas. A estas alturas, vas trazando el camino, pero no lo tienes definido".

Máxima igualdad

Sobre el inicio de su equipo, resalta que "hemos ganado los dos partidos, pero fueron muy igualados y se decidieron por pequeños detallitos. La pelota se decantó de nuestro lado. En Ceuta, estuvimos bien, fuimos efectivos y al final nos tocó sufrir y en casa también tuvimos que luchar mucho ante el Vélez para que no se nos escaparan los puntos".

En cuanto al inicio liguero de los azulinos advierte: "Han tenido mala suerte, en los dos partidos han tenido un expulsado y eso marca. Me espero a un equipo herido. Las dos derrotas son circunstanciales, hay que tener en cuenta que se han enfrentado a todopoderoso Córdoba y a Cáceres ya iban con el dolor del resultado adverso anterior y te expulsan a tu portero... Es pronto. El Xerez DFC ya la temporada pasada, aunque estaba en Tercera, ya demostró lo que es. Es un bloque sólido, con las ideas claras y al que es complicado jugarle y mucho más ante su afición".

El empuje de Chapín

Pavón cree igualmente que el encuentro en Chapín para su equipo va a ser "muy difícil. El escenario también impone a los rivales, beneficia mucho a los locales. Como he comentado antes, hemos comenzado bien y todo lo que sea seguir sumando será beneficioso. De todos modos, no regalamos nada".

El máximo responsable técnico del Villanovense no renuncia a nada y subraya: "Somos un equipo humilde, pero con mucha ilusión y muchas ganas de querer hacer algo bonito en esta competición. Nuestra intención es mantener en Jerez la misma línea. En Ceuta no va a ser fácil ganar y lo que hicieron mis jugadores tuvo mucho mérito, aunque eso ya es pasado. Ya tenemos los cinco sentidos en este rival".