Máyor: "Es difícil acabar arriba porque queda poco, pero no nos ponemos techo"

Máyor, delantero del Xerez DFC, fue el autor del gol del triunfo azulino sobre el Tamaraceite (1-0) en Chapín y se mostró satisfecho tanto por la diana como por la victoria, que les acerca al objetivo de la permanencia y les abre las puertas al sueño de pelear por la parte alta de la tabla cuando restan aún cuatro jornadas para el final de la competición. Los azulinos, con 41 puntos, están a cinco del Villanovense, que es quinto con 46.

El ariete de Aspe comenta sobre el triunfo que "era un partido importante para nosotros, queríamos lograr la victoria para acercarnos de forma casi definitiva al objetivo y el final se logró, que era lo que necesitábamos".

A Máyor, cuando mira la tabla, "se me vienen a la cabeza muchas cosas. Al final, todos los equipos están donde la clasificación dice y se merecen. Primero, vamos a certificar la permanencia y luego, vamos a intentar quedar lo más arriba posible. No nos ponemos techo, es complicado porque quedan pocos puntos, pero hay enfrentamientos directos por arriba y por abajo y a ver qué nos depara este tramo final de temporada. Lo que sí puedo decir es que estamos contentos y que vamos a pelear hasta el último partido para quedar lo más arriba posible y para que el club y la ciudad disfruten de otro año más en esta categoría".

El Xerez DFC encadena ocho jornadas sin perder y eso le ha permitido asegurar la permanencia y mirar hacia arriba. Sobre esa racha, el delantero admite: "Estamos felices y queremos seguir con esta dinámica, a ver si la alargamos hasta el final de temporada y a ver dónde somos capaces de llegar. Este último encuentro fue espeso y nos costó sacarlo adelante, pero hacía mucho calor y se notó bastante. En otras ocasiones, jugamos mejor y no logramos el triunfo. Es importante no jugar tan bien y ganar, hay que darle valor a estos tres puntos".

"Los equipos sólidos y fuertes son los que ganan aún sin hacerlo bien del todo"

El Tamaraceite es el colista, les dio problemas y la afición mostró su disconformidad con el juego durante algunas fases del choque. Máyor asume el malestar de la grada, pero defiende que "los equipos sólidos y fuertes son los que ganan aún sin hacerlo bien del todo. La grada es exigente, mira a su equipo, no al resto, y hay que tener en cuenta que enfrente teníamos a un rival que jugaba muy bien. Lo que el aficionado ve que llegaba el Tamareciete, un equipo que ha hecho una temporada de resultados no buena, pero juega bien, somete al rival y le obliga a hacer cosas que en esta categoría no se hacen porque tienen dominio de balón y porque ocupan bien los espacios. Van los últimos, pero tienen jugadores que han estado en Segunda División A. Es un equipo que está descendido ya prácticamente, no tiene presión y no era fácil. A nosotros nos sucedía todo lo contrario. Tuvimos ocasiones en la primera parte para ponernos por delante y cuando no se consigue pasa eso, te entran un poco las prisas y los nervios. El equipo siguió insistiendo, tuvimos nuestras ocasiones y ellos apenas tuvieron opciones. Creo que fuimos justos vencedores".

Una vez soltado el lastre y con la permanencia atada, "todo será diferente, pero el equipo tiene mucha gente joven y se nota. Hay que seguir en la misma línea y no volverse locos. Hay que ser ambiciosos, pero mirar sólo al siguiente partido, hacer nuestro trabajo, intentar seguir sumando y a ver al final de temporada de lo que hemos sido capaces de lograr. Eso sí, en el vestuario no vamos a dejar que nadie se relaje y vamos a seguir en la misma línea".

Por último, se mostró satisfecho con el gol. "Después de mucho insistir, llegó en una acción a balón parado. Estas acciones en los partidos que se atascan un poco son determinantes y gracias a Dios salió bien y logramos el triunfo. Estoy contento por aportar mi granito de arena".