"Si tenemos que jugar al final en Puente Genil lo haremos mermados"

Pablo Sánchez, segundo entrenador del Xerez DFC, se ha mostrado satisfecho por la recuperación, poco a poco, de los jugadores de su plantel afectados por Covid-19, pero a la vez ha expresado su preocupación por los que siguen dando positivo y por la situación en la que tendrán que encarar el partido del domingo ante el Salerm Puente Genil si finalmente la Andaluza no da el visto bueno al aplazamiento. A falta de pocas horas para el encuentro, aún no ha dado una respuesta a la consulta que le elevó el club.

El técnico azulino no entra a valorar qué es lo correcto o incorrecto en estos momentos complicados, pero sí tiene claro que "si la Federación no autoriza el aplazamiento y tenemos que jugar, lo haremos mermados".

–¿Cómo preparan un partido que aún no se sabe si podrán disputar?

–Estamos trabajando pensando en jugar, llevamos tres sesiones y nos falta una. Estamos concentrados y con la vista puesta en el partido. Después, la Federación y el club hará lo que tengan que hacer y decidirán ese tipo de cosas. El cuerpo técnico y la plantilla estamos centrados sólo en entrenar, en que los jugadores retomen la forma e ir recuperando a los futbolistas que en estos días den ya negativo. Si nos toca jugar el domingo, pues toca darlo todo como estamos haciendo durante todos los partidos del año. Si al final no se juega porque no se puede o porque la Federación decide que existe un riesgo o porque no tenemos realmente efectivos para afrontarlo, pensaremos en el siguiente partido.

–¿Qué decisión debería tomar la Andaluza ante esta situación?

–No me voy a pronunciar, no es mi papel. La Federación tiene su punto de vista y nuestro club, evidentemente, va a luchar por nuestros intereses. En esta pandemia la salud es lo más importante y es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Nosotros estamos centrados en recuperarnos físicamente, ya que a nivel anímico todos han llegado muy bien. Insisto, estamos trabajando para cuando la Federación decida que nos toque jugar, hacerlo al 100%.

"Los canteranos rendirán a buen nivel si el domingo les toca jugar"

–A sus órdenes ha tenido a trece jugadores de la primera plantilla, ¿cómo están respondiendo?

–Anímicamente están muy bien y físicamente, después de haber estado diez días en casa, pues nos ha cortado un poco el buen ritmo que llevábamos. En unos días esperamos recuperarlo para que cuando nos toque competir no se note en el campo. Los que aún no han vuelto no sabemos cómo se encontrarán. Hay que tener en cuenta que han pasado una enfermedad que deja secuelas físicas. En el caso de que por suerte se recupere algún futbolista más, ya veremos la evolución de cada uno.

–Los futbolistas del filial van a tener un papel fundamental en estos encuentros...

–Los canteranos han demostrado un alto nivel a lo largo de la temporada, entrenan con nosotros, están muy integrados en el grupo y han jugado. Si les toca jugar, van a rendir. Existe la norma de que tiene que haber siete jugadores del primer equipo sobre el campo y creo que esa es una de las principales razones que hacen que el partido se pueda suspender, no se puede afrontar un encuentro sin determinados jugadores de la primera plantilla. Si al final la Federación decide que tenemos que jugar, jugaremos. Pero, evidentemente, jugaríamos mermados y en una situación difícil. Nosotros estamos a la espera y el club defenderá nuestros derechos. Esperamos que ocurra lo más justo. Ni me he planteado si se juega o no. Nosotros tenemos la vista puesta en el domingo y ya veremos.

–¿Les pasará factura tener que jugar domingo, miércoles, domingo durante un par de semanas?

–No estamos acostumbrados y, después de haber pasado un confinamiento, creo que va a ser algo duro, pero es la situación que nos ha tocado. Este grupo ha pasado ya por situaciones bastante difíciles y las ha superado con el apoyo de nuestra afición, con nuestro club y nuestra gente. Nos hemos hecho fuertes y esperemos atravesar también esta situación complicada. No nos vamos a agarrar a excusas ni nos vamos a lamentar. Vamos a afrontar el futuro inmediato con lo que tenemos y a muerte a intentar conseguirlo.