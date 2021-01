Paco Peña, entrenador del Rota, no ha tenido unas vacaciones demasiado tranquilas. Ha tenido mil problemas con los campos de entrenamiento para poder preparar como a él le hubiese gustado el importante partido del domingo ante el Xerez DFC en el Navarro Flores, el primero del año y el de la segunda vuelta.

Se muestra "decepcionado y descorazonado" y lo lamenta especialmente "por mis jugadores, que son excelentes profesionales y lo quieren dar todo por este club, pero lo tenemos complicado. Apenas podemos pisar el Navarro Flores y nos tenemos que conformar con medio campo de otras instalaciones que no reúnen las condiciones necesarias para un equipo de esta categoría. Somos un equipo de fútbol, no de atletismo. Aún así, competimos y damos la cara siempre".

El cuadro verderón ha alternado excelentes partidos con otros en los que lo ha ofrecido el nivel esperado, de ahí el sexto puesto que ocupa en estos momentos, que "está más acorde con nuestras opciones. Durante algunas jornadas estuvimos entre los tres primeros pero esos puestos de privilegio era imposible mantenerlos por todo".

–¿Cómo intuye el encuentro ante el Xerez DFC?

–Va a ser complicado. Cuando se marcharon de vacaciones estaban en un buen momento, pero no están como a ellos les hubiese gustado, su temporada no está siendo del todo buena. Aún así, es un equipo muy intenso, que presiona, que intenta llegar pronto al área, le imprimen ritmo al juego y querrán llevar la iniciativa. Nos va a crear muchísimos problemas. Tienen dos bajas importantes. Edet y Adri, pero no creo que cambien ni su estilo ni su forma de jugar.

–¿Será un partido muy diferente al de la primera vuelta?

–Seguro que sí. Nosotros llegábamos poco rodados y ellos ya tenían ritmo porque habían jugado la Copa Federación. No le perdimos la cara al partido, pero ahora, al jugar en casa, será distinto. Saldremos a por la victoria desde el primer momento. A ellos les puede costar llevar la iniciativa un poquito más y nosotros tendremos el apoyo de los nuestros.

"Nos medimos a uno de los grandes, pero el choque se puede decidir por detalles"

–¿Dónde puede estar la clave de este enfrentamiento?

–La categoría esta temporada con el tema de los subgrupos está muy igualada y más que nunca los detalles son importantes en todos los partidos. Los resultados son casi todos muy justos y eso te dice que todos los equipos tienden a guardarse un poco la espalda, de no arriesgar mucho. Muchos partidos se deciden a balón parado o en cualquier acción de ese tipo.

–Su equipo tiene dos caras, ¿qué versión espera?

–A pesar de todos los problemas que tenemos con los campos para entrenar y de los medios que nos faltan, que son muchísimos, siempre veo a mi equipo muy competitivo. Cuando llegamos al partido, independientemente de cómo hayamos entrenado, la gente se mete y se enchufa y en estos partidos, más. Nos medimos a uno de los grandes de la categoría, en el que han jugado muchos de los míos y además tengo a muchos jerezanos. Eso hace que el choque se equilibre y que no exista tanta diferencia entre un equipo profesional y otro no profesional.

–La afición vuelve a las gradas, ¿será un plus?

–Las medidas son las que son y habrá poco público, pero que haya es un paso. Es importante, el fútbol es de los futbolistas pero también lo es de los aficionados. Un partido sin seguidores es muy frío, no es fútbol.

–Después de la primera vuelta, ¿los favoritos son los tres primeros actualmente?

–Desde el principio pensaba que los tres que están ahora ahí arriba eran los candidatos a pelear por el ascenso, Xerez CD, Ceuta y Xerez DFC son los más fuertes de este subgrupo. El presupuesto y la profesionalidad en estas categorías te marcan. Pueden perder un partido o atravesar una racha negativa, pero al final están ahí por potencial.