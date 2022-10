"Lo intentamos todo, pero no aprovechamos la superioridad y nos faltó fluidez"

Jose Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, no terminó contento con el punto logrado en el derbi de este sábado en Chapín ante el Cádiz Mirandilla. Resaltó el esfuerzo de sus futbolistas, pero lamentó no haber tenido fluidez y acierto en los metros finales para convertir en gol las ocasiones que generaron ante un rival que jugó con diez toda la segunda mitad y dio las gracias a la afición por "su apoyo y empuje".

–¿Cómo valora el punto ante el Cádiz Mirandilla?

–Contentos no nos marchamos porque no pudimos plasmar la superioridad. Queríamos seguir con la dinámica de Sanlúcar, bucsar el primer triunfo en casa y marcar antes que el rival para no tener que ir siempre a remolque, pero no se nos ha dado pese a jugar con un futbolista más. Ellos plantearon un partido muy metidos atás y siempre es complicado, pero también tenemos que asumir que no estuvimos todo lo fluidos que podíamos estar en los últimos metros para ser más agresivos y generar más ocasiones de las creadas. De todos modos, sí que generamos oportunidades suficientes como para que alguna más hubiese entrado. Estuvieron bien a la contra y en una de ellas se pusieron por delante. El equipo tuvo una vez más capacidad de reacción y con el gol fue incluso más agresivo y fue por el partido. Logramos el empate e incluso luego tuvimos dos acciones para ganar. Es una pena que una vez más una de las últimas jugadas nos saquen un balón de debajo de los palos. Aún así, hay que asumir nuestra parte de responsabilidad por no haber aprovechado esa superioridad y haber generado más oportunidades durante la segunda mitad.

–Hubo momentos en la segunda parte en la que daba la impresión que el filial acabaría marcando en una contra y así fue, ¿cómo lo analiza?

–La velocidad es uno de sus puntos fuertes, tienen jugadores muy potentes, muy rápidos arriba y plantearon el partido así, encerrados atrás, parando el juego constantemente para que no pudiésemos tener ritmo y continuidad y poder aprovechar sus contras. El planteamiento les ha salido bien porque se pusieron por delante en una contra tras una pérdida totalmente evitable por nuestra parte. Nuestro jugador no debió girarse porque tenía otras posibilidades para no arriesgar. Ahí fuimos un poco novatos, aunque luego fuimos capaces de encontrar el empate y casi conseguir el segundo gol.

–Retiró del campo a Joao y apostó por Carri, ¿qué buscaba?

–Queríamos dar un perfil más ofensivo al equipo por dentro con Bello y Carri, que también tiene un buen disparo desde la frontal y uno de sus golpeos lo paró el portero abajo. Queríamos reforzarnos por dentro en ese sentido porque sabíamos que íbamos a tener muchas situaciones al borde del área. Queríamos más llegada, más profundidad, ya que Joao es un jugador más de creación y de contención.

"Queríamos dedicar a la afición una victoria en casa, no ha podido ser y le damos las gracias por su apoyo y empuje"

–El Cádiz le permitió muchos centros laterales y Oca acabó arriba, el equipo no encontró remate...

–A Oca lo colocamos arriba porque es un buen rematador y queríamos acabar con dos puntas. Hubo muchos centros al área, pero ellos defendieron muy bien y estuvieron fuertes y poderosos en el juego aéreo y no estuvimos acertados en las segundas jugadas en caída para aprovechar esos rechaces. José Ramón también tuvo una buena oportunidad en el segundo palo casi a puerta vacía y se le fue por el lateral de la red y la que le han sacado a Baeza bajo palos con el portero batido. Son acciones que se dieron y no aprovechamos.

–Tras ganar en Sanlúcar, se desató la euforia, ahora hay que controlar la frustación para que no afecte al equipo...

–Habíamos conseguido levantarnos de una situación negativa en los primeros partidos con buen juego y méritos para resultados más positivos, el último en Sanlúcar lo sacamos con superioridad manifiesta incluso con un jugador menos. Queríamos darle continuidad a eso y con esa ambición salimos, pero enfrente teníamos también a un rival que también hace las cosas bien y que venía de ganar. Ellos pusieron sus armas en el campo y vimos que tenía jugadores poderosos arriba, con gran potencia y velocidad. Nunca es fácil y ya comenté que no iba a ser coser y cantar. La pena es que el equipo lo ha intentado, aunque no con la fluidez de los tres partidos anteriores. No dejó de insistir en los noventa minutos.

–Edu Salles suplió a Simeone y marcó...

–Edu es un jugador para nosotros muy importante y le estaba costando ver portería. Se ha estrenado y abre esa limitación que estamos teniendo, necesitaba liberarse y es un punto positivo a nivel individual por abrir la lata.

–La afición respondió en Sanlúcar y ha respondido este sábado...

–Queremos dar las gracias a nuestros seguidores por su apoyo y empuje, nos hubiese gustado dedicarle una victoria como la de la pasada semana, pero no pudo ser.