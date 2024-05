Rafa Parejo: "Si pensamos más allá del domingo y del Pozoblanco, nos equivocamos"

El Xerez DFC encara la recta final de la semana preparando la vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso contra el Pozoblanco. En la ida, los azulinos vencieron 0-1 con el tanto de Ilias Charid y tienen muy encarrilado el pase a la siguiente ronda, que le enfrentaría al ganador del Ciudad de Lucena-Ceuta B. Una de las voces autorizadas en el vestuario azulino es la de Rafa Parejo, capitán del XDFC, que advierte que "todavía no hay nada hecho" y señala que "si pensamos más allá de este domingo nos equivocamos".

Es cierto que "hemos empezado de la mejor manera, sabíamos que allí el partido iba a ser complicado porque los inicios de play-off empiezas con más nervios y tensión, pero hicimos un buen encuentro, el equipo estuvo muy serio y nos pudimos traer un buen resultado en la ida. Está claro que está de cara, pero no hemos hecho nada todavía. Lo del domingo pasado ya no vale, es un partido nuevo y tenemos que salir de la misma manera, salir a ganar", apunta Parejo.

Así que la receta para afrontar el partido de vuelta es "ser nosotros mismos. Los play-off son partidos de 180 minutos y traemos un buen resultado, pero no nos vale, no nos tenemos que engañar por el resultado de la ida y hay que salir con la misma mentalidad que allí o la anterior aquí en el último partido de liga. Tenemos que ser nosotros, es un partido nuevo y la mentalidad de salir a ganar el partido". Además, añade: "No sabemos afrontar los partidos de otra manera, somos un equipo valiente, está claro que en los play-off hay menos fútbol del que se ve en liga regular, pero la intensidad del otro día es la que hay que tener este domingo".

Pozoblanco "Sabemos sus puntos fuertes, acumulan mucha gente arriba, les gusta el balón parado, los centros laterales, tiene gente arriba que está enchufada y con buenos números y hay que contrarrestar eso"

Será el tercer partido consecutivo contra el Pozoblanco en apenas 14 días y ambos equipos se conocen ya a la perfección: "Sabemos sus puntos fuertes, acumulan mucha gente arriba, les gusta el balón parado, los centros laterales, tiene gente arriba que está enchufada y con buenos números y hay que contrarrestar eso y mostrar los nuestros como hemos hecho en los dos anteriores partidos", comenta el centrocampista.

Plano personal

Integrante de la plantilla del descenso a Tercera, mucho se habló en pretemporada de su continuidad en el equipo. Finalmente permaneció en el club y "a nivel personal estoy muy contento. Al principio hubo dudas, pero desde el primer momento que comenzamos a prepararnos ya estaba centrado en dar el cien por cien de mí, poner todo para el equipo. Tanto a nivel individual como colectivo hemos ido creciendo durante el año, estamos mostrando una gran versión".

Parejo, por su posición en el campo, es la prolongación de David Sánchez, también centrocampista en su etapa como jugador. Confiesa que "la relación con el míster desde el principio fue espectacular, me mostró la idea que tenía para el equipo y lo que quería de mí a nivel individual y nuestra relación ha sido una maravilla. Me siento muy identificado con él porque compartimos la misma posición e intento aprender de todos los consejos que me da e intento que también se vea reflejado en mí a nivel de actitud y compromiso con el equipo. Estoy muy contento con él, por lo que hemos formado en el vestuario como equipo".

El equipo fue ganando con el paso de las jornadas, terminó como el mejor de la segunda vuelta y con muchos entrenadores halagando el estilo de juego. "Llegamos en un buen momento, pero en un play-off no hay favorito. Al principio nos costó, pero trabajamos para llegar a final de temporada con una buena racha y haciendo un buen fútbol. Se agradecen las palabras que siempre nos llegan de entrenadores que hablan bien de lo que hacemos. Es fruto del trabajo y de la idea de juego que nos inculca el míster. Pero para ganar partidos hay que hacer muchas más cosas en el campo además de jugar bien".

Álvaro Martínez "Estamos tristes, lleva todo el año trabajando para llegar a este momento y es una pena que se lo pierda"

La pareja de Rafa en la medular ha sido durante toda la temporada Álvaro Martínez, lesionado en el último partido de Liga y que se pierde los play-off: "Estamos tristes por la lesión de Álvaro, lleva todo el año trabajando para llegar a este momento y es una noticia triste para todos que un compañero que en el día a día trabaja como el número 1 se lo pierda. Pero todos tenemos que sumar y con Alberto (Durán) el otro día ya ese vio, hay química entre todos, el vestuario es una maravilla y juegue uno u otro hay que sumar para lograr el objetivo".

Inicio complicado

Pero la temporada no ha sido un camino de rosas y en el inicio arreciaron las críticas porque los resultados no llegaban: "Son las cosas del fútbol, de los clubes exigentes y para lo bueno y lo malo es lo que nos gusta también, que haya presión cuando tienes una afición detrás. No empezamos de la mejor manera, pero durante un año hay momentos buenos y malos, el equipo supo gestionarlo, siguió trabajando como lo estábamos haciendo aunque los resultados no acompañaran y se está viendo reflejado ahora. Hemos formado una gran química con la afición, creo que la gente está disfrutando. No hace ni falta animar a la gente, nos sentimos acompañados siempre cuando jugamos fuera, es una maravilla. Nos encanta tener la afición detrás, sentirnos respaldados en los momentos complicados cuando los rivales aprietan y ojalá el domingo aquí sea una fiesta, nosotros dando lo mejor dentro del campo y ellos en la grada".

Por último, no se pronuncia sobre la otra eliminatoria entre el Ciudad de Lucena y el Ceuta B: "No te voy a engañar, sólo pensamos en el Pozoblanco, lo demás nos interesa cero y lo único que tenemos que hacer es prepararnos lo mejor posible para llegar al partido de la mejor forma y si pasamos ya se verá. Si pensamos más allá del domingo nos equivocamos".