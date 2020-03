"Pido a cada uno de mis 3.200 socios, a los dueños del club, y a todos los aficionados paciencia, tranquilidad, responsabilidad, solidaridad, cumplir con todas las recomendaciones de las autoridades y que se queden en casa porque es la única forma de ganar nuestra gran 'Champions' particular al coronavirus. Este partido lo vamos a ganar entre todos". Es el mensaje que Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, quiere transmitir a todos en estos momentos dramáticos que vive España por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

El presidente xerecista asegura que "esto parece surrealista, tenemos que afrontar la situación, que es muy grave, con responsabilidad cada uno desde su parcela. Todos tenemos que apoyar a todos en lo que podamos. La concienciación debe ser muy grande para hacer frente a lo que se nos ha venido encima. Entre todos tenemos que salvarlo y lo vamos a conseguir. Tenemos que ganar este partido. Siempre me gusta decir que no sólo de fútbol vive el hombre y ahora nos está dando la razón. Insisto, hay que ser muy solidario y muy consecuente con nuestros actos. Si hay que estar en casa, habrá que estar".

-¿Cómo están viviendo la situación?

-Con máxima preocupación por lo importante que es y con esperanza. Desde hace dos semanas, por lo que estaba sucediendo en Italia, se veía venir. El jueves 12 ya hablamos con el Ayuntamiento para preguntarle por las medidas, me comentaron que estaban a la espera de recibir órdenes de las autoridades, y decidimos cortar los entrenamientos de la cantera y el viernes ya ni entrenó el primer equipo antes de que ellos lo decidieran. Es una responsabilidad muy grande porque tenemos muchos niños en nuestros equipos y en la escuelita y todos ellos van a entrenar con sus padres o abuelos. La oficina también decidimos cerrarla, era mejor que las chicas trabajaran desde casa porque por allí tampoco iba a ir nadie.

-¿Qué se le puede transmitir a los técnicos y a los jugadores en estos momentos?

-Lo mismo que a todo el mundo, pedirles tranquilidad y mucho ánimo. Ellos son responsables y saben que se tienen que cuidar para que cuando todo vuelva a la normalidad estar lo mejor preparados posible. El preparador físico les ha mandado un plan de trabajo en casa y seguro que lo cumplen, les hacen un seguimiento. De lo que se trata es que a la vuelta estemos todos bien. El míster no se ha podido ir, se ha quedado aquí solo y hablo con él también todos los días.

"Esperamos la reunión de la Española con las territoriales para ver qué directrices nos marcan"

-Con toda la actividad paralizada, ¿cómo se puede sustentar el club?

-Es lo peor. Los presidentes de este grupo nos conocemos, nos llamamos y todos tenemos el mismo temor y todos nos hacemos las mismas preguntas, nos preguntamos cuándo va a volver la competición, cómo se va a hacer y cómo vamos a hacer frente a la situación económica. Los patrocinadores es normal que digan a mí no me factures porque mis empresas no trabajan y no tenemos ingresos. Si nosotros tenemos problemas, imagino la situación en la que se deben encontrar los clubes más modestos aún que nosotros que también viven de las taquillas, los bares, sus rifas, la caseta de la Feria...

-(...)

-Esto es una hecatombe y a ver cómo vamos a poder salir de ahí, es un conflicto grande. Espero que todo pase cuanto antes y cuando pase, imagino que la Federación marcará sus directrices. Estamos a la espera de la reunión también de la Española con las territoriales. Los socios que formamos parte de la directiva estamos en contacto todo el día a través del WhatsApp y todos estamos haciendo cosas, proponiendo ideas y mirando para el futuro ya. El día a día de un club da mucho trabajo aún sin actividad.

-¿Cómo se imagina esa vuelta a la que hace mención?

-No es fácil. En primer lugar, velando por mis jugadores, imagino que dependiendo de lo que se prolongue el estado de alarma y el parón, la Federación anunciará lo que tenemos que hacer, esperamos las medidas. No pueden decir un martes que empezamos a jugar el domingo ni que lo tenemos que hacer a puerta cerrada. Los ejercicios que Dani, nuestro preparador físico, ha dado a los jugadores están muy bien pero no puede ser nunca igual esa preparación física que la que se hace en el campo. Cuando volvamos, necesitaremos un tiempo para prepararnos porque vamos a tener que jugar domingo, miércoles, domingo bastantes jornadas. En una semana no podemos tener listos a todos para afrontar ese calendario y terminar el 30 de junio y eso si terminamos para esa fecha. De todos modos, es la mejor opción, que la temporada se alargue lo más posible y si la próxima hay que acortarla, pues se acorta. Empezamos siempre en agosto pues se empieza en septiembre y que sea lo que Dios quiera. También está la Copa del Rey y la nueva competición de la Andaluza.

-Si la temporada termina después del 30 de junio, ¿qué pasaría con los jugadores?

-Es uno de los temas que imagino tiene que aclarar la Federación. Creo que estamos salvaguardados, los jugadores, en ese caso, tienen que comprender que terminan el 30 de junio el contrato pero en circunstancias normales, las de ahora no son normales. La Federación tendrá que orquestar algo porque esto de otro modo va a ser imposible. Los contratos son de diez meses y es como el que pinta la casa, hasta aquí me llega la pintura y hasta aquí te pinto. Habrá que arbitrar ayudas.